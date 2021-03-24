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國民黨中常委邀專題演講 趙少康：盼全程公開

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康。本報資料照片
中廣董事長趙少康。本報資料照片

中廣董事長趙少康日前批評中常會引發常委不滿，國民黨中常會今通過常委提案，邀請趙少康來中常會進行專題演講，不過有常委提議不公開，作為內部討論即可。趙少康下午受訪表示，既然中常會邀請他就會去，但希望國民黨能夠全程公開。他也說，自己是媒體人，他認為黨內溝通是須要的，但批判還是要批判，不會因此以後都不批判。

趙少康表示，既然中常會邀請他就願意去赴會，有個溝通的機會也很好，國民黨現在是最大在野黨，對政府有很大監督的責任，也不該讓支持者失望，「既然他們要我去我就去」，但他希望國民黨能夠全程公開。

趙少康說，他批判是有話直說，不是只有批判國民黨，民進黨也照樣批判，而且他現在是媒體人，就是要批評，被批評的一方，有則改之，沒有就澄清。他認為（黨內）溝通是須要的，但批判還是要批判，不會因此以後都不批判。

趙少康說，機會難得當然會直言，「我會準備好好跟他們溝通一下」。不過他強調，中常委是主人、他是客人，他會有客人的禮貌，但該講的還是會講。

對於中常委私下在群組表示要批評黨中央可以，但要看場合。趙少康說，他們說不能用直播的方式，但這是什麼時代了，網紅、直播主這麼多，很多事情不是關起門來就能解決，是要開大門、走大路才能解決。

至於現在傳出黨內有人建議「拉趙卡韓」。趙少康直呼無聊，國民黨有初選規則就按規則走，誠實是最好的政策，呼籲黨內要開大門走大路，不要搞小動作，千萬不能內鬥內行、外鬥外行，現在國民黨民調剩下十幾趴支持度，如何拉高支持度才重要，動這些鬼腦筋、搞這些小動作真是無聊到幾點，這樣就能救黨、救台灣嗎？

趙少康也提到，國民黨沒有頒中評委給他，當然也是因為他當初也說不必送，因為卡在「一年條款」，就算有中評委他也不能選黨主席，那幹嘛去占中評委的缺呢？而且他也不希望被誰利用來拉誰，提出這種點子的人用心很壞而且不應該。

趙少康 國民黨 中常會

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