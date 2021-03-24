空軍剛失事 藍酸鄭文燦「正妹抬棺」歌舞升平

桃園市長鄭文燦昨晚出席中華職棒賽事，媒體報導，樂天啦啦隊配合現場「抬棺舞」音樂，抬起80公斤的鄭文燦，引發網路瘋傳，許多網友還點名NCC應徹查鄭文燦80公斤的「假新聞」。

國民黨台北市議員游淑慧今天質疑，昨天民進黨發言人還悲憤怒斥國民黨「一起為空軍打氣很難嗎？」然後同一天，高雄糾團和蔡英文總統喜看大港、桃園鄭文燦樂被9正妹抬棺，「喔，又是綠色專屬的歌舞昇平」。

游淑慧在臉書貼文指出，民進黨立委鄭運鵬在臉書上稱鄭文燦體重只有80公斤，連同黨立委蔡易餘都大喊「打死我都不信」（＋1）。

她指出，對於外界關於體重的質疑，啟動民進黨回應模式。

模式一：市長可能的回應 「沒有做假的必要」 「還要講作假，那麼多的樂天女孩跟我一起做假？這樣以後誰還敢被扛」 模式二：市府發言人可能的回應 「我是知道市長體重啦，但你可以自己去扛，我為什麼要告訴你？」 模式三：NCC可能的態度 「我相信報導的媒體有經過查證量體的義務」

游淑慧指出，昨天民進黨發言人還悲憤怒斥國民黨「一起為空軍打氣很難嗎？」然後同一天，他們自己卻很歡樂，高雄糾團和總統喜看大港、桃園鄭文燦樂被9正妹抬棺，喔，又是綠色專屬的歌舞昇平。

她表示，一個完全執政的政黨，一出事就罵只有1/3席次的在野黨，全球僅見，執政沒責任的台灣奇蹟，還有什麼是真的？