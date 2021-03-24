中常委堅持不讓江啟臣研議 中常會通過要趙少康來報告

中廣董事長趙少康日前批評「中常會乾脆廢掉」，並提出刪減中常委至15人，引發常委反彈。國民黨中常委林金結在中常會提案，邀請趙少康到中常會就黨內改革問題進行專題報告；原本黨主席江啟臣在會中表達須尊重趙少康意見，交由意識單位研議，不過多名中常委堅持今天一定要「通過」，因此中常會決議通過此提案。

江啟臣現場裁示，「本案需要尊重當趙少康同志的意願」。他強調，國民黨是開放、包容的政黨。個別黨員對於黨務有不同的意見並不少見，相信不論怎樣的意見，都是為了黨好，都是為了黨務推動順暢，「這個案子，我們請議事單位研議可行性」。

不過，侯彩鳳等中常委現場向江啟臣表達反對，強調「不能研議，一定要現在通過」。最後在中常委的堅持下，中常會決議通過此案，發文通知趙少康來中常會專案報告，至於時程則尊重當事人。