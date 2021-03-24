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中國禁鳳梨後再禁鳳梨酥？高虹安：恐怕鳳梨食品都遭殃

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。本報資料照片
民眾黨立委高虹安。本報資料照片

中國大陸自3月1日禁止台灣鳳梨進口，今再爆將禁止鳳梨酥輸陸。據了解，民眾黨立委高虹安今上午接獲糕餅業者陳情，得知鳳梨酥透過小三通外銷中國的管道恐被禁止，但經濟部卻毫不知情。高虹安批評，一直以來各界都預測中國將再出招，但經濟部還是慢半拍、狀況外。

高虹安指出，今上午有糕餅業者向她陳情，指出與他們合作的兩岸物流業者通知，中國海關關口口頭提醒，不要再送鳳梨酥來了，言下之意將禁止台灣鳳梨酥進口。高虹安得知消息後即致電向兩岸物流業者求證，並獲知恐怕接下來不只是鳳梨酥遭禁，更有可能我國所有相關鳳梨的食品都將不再能進入中國。

高虹安今在經濟委員會質詢相關議題，但經濟部在答詢時，顯然尚未獲得消息。高虹安認為，一直以來國內都猜測中國會在禁止鳳梨後進一步出招，陸媒上個月也有報導警告，接下來不只要禁鳳梨，還要禁止鳳梨酥，因為鳳梨酥使用豬油，而現在台灣的豬油可能來自於美國進口的萊豬，但一問之下，經濟部至今都不知情，也沒有做準備。

高虹安也質疑，先前鳳梨遭禁止輸陸後，國內掀起一股吃鳳梨潮，要力挺台灣農業，然而在政府仍未拿出有效的配套措施之下，難道又要掀起另一股吃鳳梨酥的風潮來因應嗎？她提醒政府要盡快拿出應變措施，以維護國內業者的權益，減少他們的損失。

鳳梨酥 高虹安

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