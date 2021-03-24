趙少康提國民黨中常委刪至15名 24位中常委連署提案請趙報告

中廣董事長趙少康日前批評「中常會乾脆廢掉」，並提出刪減中常委至15人，引發常委反彈。國民黨中常委林金結在中常會提案，邀請趙少康到中常會就黨內改革問題進行專題報告。林受訪表示，趙少康回黨有很多抱負，大家看到趙對國民黨組織發展有很獨特見解與先知卓見，但趙少康選主席受限一年黨齡不能選，但還是可以回常會跟常委做交流；對於中常會要不要留下，或是改成趙建議的15席，現在「24位常委」連署邀請趙少康來專案報告。

林金結表示，24位常委連署邀請趙少康來常會專案報告，代表大家竭誠歡迎趙少康到常會來，針對能不能參選、如何讓國民黨浴火重生、中常委到大陸做生意被趙覺得不妥的，全部都在中常會中決議下全代會通過，若覺得中常委不能在大陸有生意也可以提，讓趙少康把話一次在常會內說清楚。

對於中常委謝坤宏說不要為了個人造勢對黨內攻擊，林金結表示，主席選舉紛紛擾擾，他上周就有提出2022還沒有到，直接提2024讓很多黨員覺得不妥，所以希望江啟臣要跟有意參選2024的黨員，不要提2024先提2022選戰，不要因為要選主席或是選總統，讓外界覺得國民黨不團結，謝坤宏提出的意見是希望團結一致對外，不要內鬥內行、外鬥外行。

林金結說，今日提案通過後馬上請江啟臣發文給趙少康，看趙什麼時候有空來做交流，一起探討國民黨的未來。他也說，提案江啟臣事先不知道，這是包含新北市議長蔣根煌和大家的提案，趙少康在政壇是老前輩，希望一次跟32位常委溝通。

至於兩岸交流準則，林金結說，上午確實有開會，但會議並沒有結論，只是會前會交換意見，期待下次開會時能有討論結果。他也提到，會中確實有討論到能不能做生意，像是民進黨也有常委在對岸開銀行，總之只要全代會做出決議，不能做生意就不要做生意。