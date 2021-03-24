柯文哲會歐商 談松山機場有條件停止運作

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聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台北市長柯文哲（左）昨天出席歐洲在臺商務協會舉辦的午餐會議，右為歐洲商會生活品質委員會共同主席Tim Berge。圖／歐洲商會提供
台北市長柯文哲（左）昨天出席歐洲在臺商務協會舉辦的午餐會議，右為歐洲商會生活品質委員會共同主席Tim Berge。圖／歐洲商會提供

歐洲在臺商務協會（ECCT）昨天舉辦午餐會議，邀請台北市長柯文哲率市府團隊出席。ECCT表示，柯文哲在會中暢談新冠疫苗施打、雙語教育等問題，針對松山機場議題，柯指出，若桃園國際機場第三跑道完工啟用，就可考量松山機場停止運作，但一切仍視中央政策而定。

ECCT今天發布新聞稿指出，柯文哲致詞表示，北市府將依循中央的新冠肺炎疫苗施打方針，從醫護人員開始，依序安排十類民眾優先施打，且居住於台北的外籍民眾將與市民獲得同等待遇。他說，北市的施打速度取決於中央政府採購疫苗的能力，儘管台灣已收到首批AZ疫苗，他預估美國製疫苗在美國全面施打後，預估9月應有充裕產能可供應台灣，在此之前，民眾必須學著與疫情共處。

午餐會問答由歐洲商會生活品質委員會共同主席Tim Berge主持，柯文哲一一回覆有關松山機場去留、雙語教育等提問。針對松機去留，柯表示，若台灣其他機場運能充足，松機即可退場，他認為若桃園國際機場第三跑道完工啟用，就可考量松機停止運作，但一切仍視中央政策而定。

對於台灣如何能真正達到國際化，柯文哲認為從新加坡經驗可見，雙語教育至關重要。他指出，在北市超過200所學校中，已有51所使用英語教導三分之一的科目，甚至進度比新加坡當年推動雙語教育更快，若相同政策落實至台灣所有學校，他相信雙語模式將帶給台灣社會的重大改變。

松山機場 AZ疫苗 柯文哲

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