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三接不蓋只能中火燒好燒滿？王美花笑而不答

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

藻礁公投成案，將在8月28日舉行公投，若公投通過，造成三接停工，燃氣缺口是否只能靠中火燃煤補上？經濟部長王美花今（24）日受訪時對此「笑而不答」，但她再次強調，若要求供電穩定，少了仰賴三接供應天然氣的大潭8、9號機組，「勢必要增加燃煤」。

經濟部今至立法院經濟委會就「保護大潭藻礁生態系統、中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫應停止執行、研提新址及國內電廠燃氣機組、天然氣接收站之規劃與建置問題檢討」進行報告，並備質詢。

立委呂玉玲表示，根據台灣民意基金會的民調，有5成4民眾「樂見藻礁公投過關」，這也代表藻礁公投實際上很有可能在8月28日通過。立委楊瓊瓔也要求王美花表態，藻礁公投若過關，三接是否馬上停工，王美花回應，將依「公投法」執行，屆時只能以其他電力調度補上燃氣缺口。

至於該怎麼調度，是否只剩以減少中火燃煤降載，將中火燃煤機組「燒好燒滿」一途，王美花會中受訪時「笑而不答」。對其他方案，她說明，天然氣三接就是要供氣給大潭8、9號機組，三接若沒蓋，大潭7號機組還可以從台中調度，但是海管、陸管也就此到了輸送的極限值，沒有餘裕再供8、9號機組，通霄電廠操作率更超過108%。也就是說，三接停蓋將會產生兩個機組242萬瓩、137億度的電力缺口，無法用其他Ｚ方式以燃氣補足，為了供電穩定，「勢必要增加燃煤讓供電安全」。

王美花進一步表示，到2023、2024年，包括興達電廠、協和燃油電廠都會陸續除役。言下之意，要燃煤去補足電力缺口，除了用台中的中火，在經濟部眼裡，別無他法。

公投 大潭藻礁 王美花

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