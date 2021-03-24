明倫新創基地啟用 柯文哲稱壓上命運:三年後見成敗

台北市長柯文哲打造「圓山新創產業廊帶」，位於明倫社宅內的「D.Lab明倫設計新創基地」今正式啟用。柯文哲說，北市府要將「圓山」打造為台北市的設計能量基地，加上未來北美二館擴建，也將是全亞洲近代藝術的最大場域，要將台北市的文化、設計創新能量，聚集在圓山。

柯文哲上任後，為扶植新創產業，一共規畫23處新創產業基地，今啟用的「明倫設計新創基地」為第15處啟用基地，也是柯任內最後一塊啟用的新創基地，由「果翼國際文創股份有限公司」營運，柯文哲致詞時，也跟營運團隊執行長顏君庭開玩笑，柯說，「新創產業本來失敗率就高，基地啟用後，三年後才會知道成功或失敗」，「我也是將命運壓在你身上。」

柯文哲提到，以矽谷的新創產業為例，矽谷一年的公司存活率僅10%、上市更低僅2%，等同開50家公司，5年內會倒49家、僅1家可存活，但台北市要創立一個新創「失敗了沒有事的環境」。尤其過去年輕人常跟媽媽、阿姨借錢創業，結果公司倒了，還不敢回家，台北市政府現在要建立一個允許年輕人失敗的環境。

不過柯文哲也提到，台北市過去6年，已經補助新創產業18億元，但現在想想，也不要「肉包子打狗、有去無回」，丟了18億下去後，投資的新創公司賺多少錢？回收多少？用投資角度看好不好？還是要精算一下，大家還是要有政治責任。

台北市規畫要將設計產業集中在圓山，除今天啟用的明倫設計新創基地、周邊還有台北花博台北創新中心(CIT)、台北自造者實驗室、台北時尚新創中心、台北數位產業園區等，將打造「圓山」為台北市的設計能量基地。