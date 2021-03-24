監委當面問NCC主委如何產製優質新聞 陳耀祥這樣回答

監察院交通及採購委員會昨天前往國家通訊傳播委員會（NCC），瞭解該會數位建設建置及通傳產業發展情形，並實地巡察國家通訊暨網際安全中心(NCCSC)，聽取國家層級之資安聯防體系建置成果，同時舉行巡察會議。據轉述，會中有監委詢問NCC主委陳耀祥，為何國內這麼多新聞頻道卻產製不出優質新聞？陳耀祥回應，台灣需要公共新聞頻道。

NCC昨天首先向監察委員說明NCCSC建置、功能與成果，並實機展示網路運作管理平臺(C-NOC)、資安監控平臺(C-SOC)、資安通報應變平臺(C-CERT)及資訊分析與分享平臺(C-ISAC)等系統，隨後就通傳會對於通傳事業營運監督、通訊傳播資源之管理、國際交流合作成果、消費者通訊傳播傳益保護及建構匯流法制環境等進行報告。

監委林盛豐表示，隨著全球化數位匯流加速發展，面對行動通訊技術的提升與各類新興視聽平臺的快速崛起，通傳會應持續建構有利數位創新發展的寬頻基礎環境，加強資安防護，為民眾帶來數位創新應用服務及保障傳播權益。

監察院長陳菊指出，資安即國安，在通傳會陳主委的帶領下，期許該會秉持專業，持續保障資通安全、言論自由及落實通傳產業健全發展，也對該會在提升資通安全的努力及用心，表達肯定及感謝。

陳耀祥及NCC委員孫雅麗除逐一回覆委員提問外，也說明NCC希望建構公共與商業電視頻道並存的媒體環境，及妥適運用前瞻計畫經費，透過補助5G業者建構基礎建設，拉近城鄉數位環境差距；未來於修正廣電三法時，亦將適度納入頻道代理商監理機制，健全通訊傳播產業，並將加強全民資安意識，公私協力提升資安防護機制。