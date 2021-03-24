連勝文砲轟黨中央攻擊對手：那選總統不是殺到見骨？

國民黨主席選舉白熱化，近日出現各種預測民調。國民黨智庫副董事長連勝文表示，他提出專職黨主席，就是希望黨務中立，黨中央若真的有做這樣的民調來打擊對手、花黨員的錢捧人或打人，就是弊病。黨主席還沒開始競選，黨中央就對可能的競爭者打壓、嘲諷和汙衊，「如果是總統初選那不是殺到見骨了？」

連勝文表示，黨員名冊只有黨中央可以看到，若做民調這會牽扯到黨務不中立的問題。黨中央做民調專門打擊對手，但國民黨財務狀況非常辛苦艱難，叫所有黨員要出錢支應黨的經費卻被拿來這樣運用，這是錯的，「我不是要跟大家抱怨這件事，而我是要強調專職黨主席的重要性，才能讓黨務中立」。

連勝文說，現在只是在選黨主席，在還沒開始競選的情況下，黨中央就要對可能的競爭者打壓、嘲諷和汙衊，如果是總統初選那不是殺到見骨了？國民黨黨職算什麼官？不管是主席還是中常委，社會大眾根本搞不清楚，如果只是在醞釀過程就打成這樣，那面臨總統大選提名會殺到什麼程度？

連強調，自己的主張和看法可以在基層黨員內產生回響，就是因為過去發生了痛苦的回憶，例如2019年的總統初選。他也說，過去這十幾年當中，從前總統馬英九和立法院錢院長王金平競選黨主席以來，只要黨主席自己要參加初選就一定會亂套，上演球員兼裁判，黨務不中立，還有黨中央開始去排擠、放話和匿名攻擊，「國民黨黨史上最不缺的就是放話攻擊自己人」。

連勝文說，從2005年馬、王競爭黨主席後，這個心結不愉快拖到2014年，太陽花的不愉快這難道不是遠因嗎？只有吳伯雄在做黨主席時沒有紛爭，因為不選最大。如果黨主席是超然中立第三方，就不會有紛爭。連強調，他不敢說自己是唯一一個，但是第一個嘗試透過制度改變要解決這種紛爭和問題的人。

連勝文表示，所以他過去提出集體領導，透過主席、副主席，常董會、董事會的組成，黨主席充分授權，擅長的自己做，不擅長的事情交給懂的人去做，這才是一個團隊，難到團結是喊出來的嗎？他的國民黨不是眾星拱月，而是繁星點點，「靠我一個人絕對不行，這就是我想打破的救世主迷思」。

連勝文強調，國民黨其實沒有什麼資源，但黨還是一個平台，如果黨主席是他，他一定會開放這個平台，不會上面都是自己的名字，「我要捧所有人除了自己以外」，讓大家都知道國民黨有多少人做多少事，不管是公益還是政府施政，他都要幫忙宣傳，就算是一個里長也可以，「我又沒有要選總統，我的理想就是要讓國民黨重新執政」。

針對連所提的專職黨主席，是否劍指想選2024的趙少康或爭取立委連任的江啟臣？連勝文說，到了選黨主席的時候，個人的問題真的不重要。一人一天只有24小時，不管是扮演國會議員還是縣市長角色，跟黨主席一定會有衝突，「你兼職黨主席，你幫黨募款你給自己多少給黨多少？要給幾千個候選人來分這可能嗎？行不通的嘛」。

連勝文說，有人說占了黨主席這個位子不選總統要幹嘛，他也明白不是每個人都是為理想而活，有些人也有私心和政治野心，「但國民黨主席是世界前十大難做的工作」。有些人選黨主席目標就是要選總統，要這些人搞得這麼累但不選總統是違反人性，那退而求其次，在利益衝突迴避的原則下提名總統和不分區，如果連這個表面工作都做不到還期待什麼團結？「你沿街忠孝東路喊走九變，沒有實際作法無法團結」。