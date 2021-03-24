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若韓國瑜要選黨主席 連勝文：我要思考一下怎麼解決
國民黨智庫副董事長連勝文有意參選黨主席，不過目前其他可能參選的人選，包括高雄市前市長韓國瑜、前主席朱立倫都仍未表態。連勝文坦言，自己和韓國瑜私交很好，若他們同事都要參選在選票上一定會有重疊，私人感情上也會有衝突，「韓市長要選，我還要再思考要怎麼解決」。
對於韓國瑜日前公開表態支持中廣董事長趙少康參選黨主席，朱立倫又說他也與韓見過好幾次面，對於是否影響到黨主席選舉布局。連勝文說，黨內有些先進他不可能競爭，例如前副主席郝龍斌，但他與韓私交也很好，若要選他還要再思考要怎麼解決。
對於韓、朱兩人都已展開公益之旅，黨內參選主席的人可能會越來越多，會不會對連勝文的決定造成衝突？連勝文說，他認為自己和韓國瑜、朱立倫之間比較不會有這樣的問題，多一點人出來選表示大家對這個黨有多一點期望，但會不會有衝突，那就看個人，他認為自己可以約束自己和幕僚，但別人他不敢說。
連勝文表示，大家本來就在同一條船上，但若要合作理念一定要接近，做人要講誠信、道義，做事的方法要正確，「你做一個領導人必須要講義氣」。如果是這樣，當然願意合作，為什麼不要？
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