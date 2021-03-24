連勝文宣示若參選不攻擊對手：把你打臭打爛有什麼好處

國民黨智庫副董事長連勝文參選黨主席呼之欲出。他中午接受「聯合新聞網」直播專訪，表示自己目前還不急著宣布，如果自己的想法可以被基層黨員接受，他們的想法可以讓他執行，「那就是我」。他也說，他若要選絕對不會攻擊黨內對手，「國民黨人已經很少，把對方打臭打爛有什麼好處？」，強調自己一定做得到，他的幕僚嘴巴都很緊。

連勝文表示，他衡量自己參選的條件，就是改變國民黨的救世主迷思，這陣子和許多基層黨員面對面溝通，有人提出在眾多競選黨主席的人馬當中，可以整合一組出來選。他認為，自己最後的考量，就是看看在這個溝通的過程單中，自己的想法若黨員能夠接受，或是黨員的意見能夠被他接受、他能執行，「那就是我」。

至於其他可能的黨主席競選對手，連勝文說，中廣董事長趙少康看起來是已經沒有要選黨主席。但連強調，不管是誰要選，只要自己決定要選，他就不會在競選過程中去攻擊或評論黨內競爭對手，「國民黨已經沒有多少人了」。以現任黨主席江啟臣為例，不管怎樣他還是一位優秀的國會議員和黨內未來的領袖，「把他打臭打爛對黨有什麼好處？」

連勝文強調，就算要競爭，也不能只看未來3個月，未來3個月搞砸了那未來3年怎麼辦？如果要坐這個位子不是把所有勝負輸贏集中在個人上面，他需要國民黨能用到的人都在這裡，雖然大家對事情的看法可能不同，「也不表示我要把你毀了，把你剁手剁爛，把你搞垮有什麼好處？」不要被短期風向影響到長期目標，但若大家要談合作，也必須合得來才有辦法合作。