謝立功拉反同勢力黨內反彈 柯文哲：加分比扣分多就好
民眾黨秘書長謝立功，找安定力量成員李國憲出任新北黨部副主委，又爆出謝立功向黨報告，私下轉達安定力量前主席孫繼正有意披白袍戰議員，由於兩人反同立場明顯，引發黨內不滿，恐嚇跑年輕支持者。柯文哲今天表示，人也不可能每一張考卷都一百分，認真做事就好，只要每天進步一點，加分比扣分多，那就好了。
媒體追問，謝立功被黨內抱怨多，是加分多？還是扣分多？柯回，「你怎麼喜歡挑撥離間？我每天也都被抱怨。」
民眾黨上周成立新北市黨部，兼任黨部主委的秘書長謝立功，找來李國憲任副主委，又爆出謝立功轉達安定力量前主席孫繼正有意披白袍戰議員，引發黨內質疑謝缺乏政治敏感度。柯文哲今天表示，認真做事就好，只要加分比扣分多，那就好了。
另外，民眾黨中央公布第二波地方黨部主委名單，對於全台黨部是否布局完成？柯文哲說，「還沒啦，很多都是暫時代理，做到一半而已。」
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