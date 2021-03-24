批國民黨團推疫苗調閱小組 蔡其昌：立院要有基本規矩

立院國民黨團質疑民進黨政府採購新冠肺炎疫苗黑箱，在衛環委員會發動成立疫苗採購調閱小組，讓遭突襲的民進黨團不滿，今在委員會繼續僵持。立院副院長蔡其昌今批評，朝野、議事運作還是要有基本規矩與默契，否則立法院不得了了。

蔡其昌表示，疫苗採購的事應尊重行政部門，看他們覺得什麼時間點來公開最好，不要因立法院急著要去成立調閱小組，導致台灣疫苗採購破局，這對國人的健康與台灣都不是好事。

蔡其昌說，立法院都是公開透明，特別是台灣是一個民主國家，任何事最後都必須要被公開檢視，但疫苗採購台灣有台灣面臨到的國際困難，因為這是賣方的市場，不是買方的市場。

蔡其昌表示，立法院要監督、了解整個疫苗採購的運作無可厚非，但也要尊重行政部門認為什麼時間點是公布最好時機，讓兩者之間取得一個平衡，才是這件事情比較好的一個圓滿解決方法。

對於國民黨團作法，蔡其昌指出，立法院會同時有8個委員會在開會，認真的立委一定會跑委員會，這個沒有辦法；立法院先天有一些運作上的基本規矩，大家還是應該要有這個默契跟遵守基本的規矩，相互尊重，這個才是立法院之福。

蔡其昌批評，立法院基本上沒有人向國民黨團這樣做的，若朝野、議事運作沒有基本規矩與默契，那立法院不得了了，所有立委在會議期間都要綁在一起，不能跑委員會，想去別的委員會質詢還不可以去，因為去了可能會被偷襲。

蔡其昌認為，國民黨團這次做法，讓民主政治沒有辦法運作，會產生很多困擾。