【即時短評】大港開唱復辦、清明法會取消 防疫標準何在

高雄市民政局啟動今年清明掃墓祭祖措施，並強調為了防疫，取消各區的清明法會，鼓勵民眾多利用線上祭祖，或到了納骨塔區不一定要進塔內祭拜。清明掃墓祭祖的人的確很多，但談到為防疫取消法會，再想到這月27日、28日要復辦的大港開唱，不禁讓人納悶，大港開唱難沒有群聚的防疫風險嗎？

參加過清明祭祖法會的人應該知道，所謂法會，很多是請出家師父誦經，民眾持香禮拜，場面莊嚴肅穆，祭拜的人不會多語，不必拿下口罩，如果法會現場有保持社交距離的站立安排，大家也會遵循。

大港開唱就不一樣了，今年復辦，很多年輕人充滿期待，主辦單位也強調今年的場域更大，舞台更多；這次場地真的「很大、很大、很大」，參加人數真的「很多、很多、很多」；超過百組演出樂團，滿滿雙日華麗陣容。

這麼受歡迎的大港開唱，那麼多深受年輕朋友喜歡的樂團表演，可以想像場面一定很熱烈、很high，參加的人看著台上表演團體熱力演出，必定在台下高喊應援、甚至跟著唱跳。

試問，大家持香、低頭默拜的清明法會和擠進「很多、很多、很多」人的大港開唱比較，那一個更需要加強防疫？如果大港開唱可以辦，為什麼清明法會要叫停？如果清明法會有防疫風險，大港開唱難道就沒有嗎？這樣的防疫標準，到底出了什麼問題？