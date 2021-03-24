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傳官員嗆不給主委職就阻藍白合？ 柯文哲：幻想小說驚悚

聯合報 / 記者林麗玉邱德祥／台北即時報導
傳北市研考會主秘葛皇濱想爭取主委職務，放話「若沒當上主委就要辭職」，甚至嗆將阻「藍白合」。對於這樣傳聞，柯文哲今表示，「非常驚悚，有夠恐怖。」記者林麗玉／攝影
傳北市研考會主秘葛皇濱想爭取主委職務，放話「若沒當上主委就要辭職」，甚至嗆將阻「藍白合」。對於這樣傳聞，柯文哲今表示，「非常驚悚，有夠恐怖。」記者林麗玉／攝影

柯文哲小內閣異動，北市研考會主委賴彥霖近日請辭，月底將去職，今有媒體報導，柯市府內部已開始票選新任主委，擬由副秘書長林育鴻兼任，但外傳具國民黨背景的研考會主秘葛皇濱也想爭取，並放話「若沒當上主委就要辭職」，甚至嗆將阻「藍白合作」，讓柯文哲很頭痛。對於這樣的傳聞，柯文哲今表示，「非常驚悚，這是政治冒險、幻想小說，有夠恐怖。」

柯也問，「葛皇濱是負責北市藍白合的？我怎麼看新聞才知道？」

對於府內的人事傳聞，柯文哲今天說，他常常看到新聞後，才覺得這消息非常驚悚，「這是政治冒險小說、幻想小說，實在有夠恐怖。」

對於葛皇濱是否有放話阻止藍白合？柯文哲今說，「你應該要去問他，我只是覺得奇怪，他什麼時候是台北市負責藍白合的人？」柯文哲也被問到，是否聽過這件事？柯說，當長官每天都會聽到奇奇怪怪事情，不需要對每一個消息回應，不然會先起肖(瘋掉台語)。

不過柯文哲也證實，賴彥霖的確有推薦葛皇濱為主委人選，柯說，賴彥霖很好，賴之所以請辭，是因他的公司要他回去，這也沒有辦法。

對於新任的研考會主委，是否已票選出副秘書長林育鴻出任？柯文哲並沒有正面證實，僅表示，北市府任期剩下不多，僅剩22個月，原則上，還是找府內現有人員，不然外面進來，要上手也不是這麼容易，所以會找府內的現有人選。

柯文哲 北市

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