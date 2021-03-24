賴清德林佳龍結盟2024？ 柯文哲笑稱：干我什麼事

距離2024大選還有三年多，有媒體報導，民進黨內各派系已積極運作，日前「台灣綠色立委聯盟」（綠委盟）第六屆第一次會員大會，總統府前祕書長蘇嘉全、交通部長林佳龍、 副總統賴清德三人同台，被稱是「蘇貞昌受害者連線」，更傳賴清德和林佳龍已結盟，有意搭檔角逐2024年總統大選。台北市長柯文哲今天被問及看法，柯文哲先笑兩聲，僅回「干我什麼事？」「問我三年後的事，我怎麼預測？」

柯文哲已表態挑戰參選2024，對於民進黨內傳出賴清德、林佳龍將結盟搭擋挑戰2024？柯文哲說，不要去討論三年後的事情，好不好？「你問我三個月後的事情，我都很難預測，三年後，很困難啊？」

媒體追問，這是否是民進黨內鬥、賴林結盟是否會造成對柯的威脅？柯文哲反問記者，「奇怪？你以前在三立當記者都不會問這樣的題目，怎麼到T台問這題目，我不要在公開場合開玩笑？」

柯文哲說，他還是那一句話，「(民進黨)干我什麼事？你問我三個月後的事情，我還可以勉強回答，但問我三年後的事情，我怎麼預測？」