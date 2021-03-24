遭批「仇軍」 施能傑：我是老兵家庭的小孩！

退輔會主委馮世寬為恢復退役上校子女教育補助費，日前怒批行政院人事總處「仇軍」，人事總處人事長施能傑今澄清自己也是老兵家庭的小孩，怎麼會對軍人會沒有任何感情？說他仇軍是對事實不夠瞭解。

立法院司法及法制委員會今邀請行政院人事行政總處人事長列席報告業務及立法計畫，並備質詢。國民黨立委吳斯懷質詢時表示，對於恢復退役上校子女教育補助費，人事總處以公教衡平的理由拒絕，但是軍人跟公教哪有衡平？軍人服役時24小時也沒加班費，要調去外島就去外島，犧牲生命的情形平時也都在發生，無論是近期幾位飛官不幸發生事故，甚至連總長視導都發生意外，這怎麼會有衡平？

吳斯懷說，無論是蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、兩任國防部長、兩任退輔會，都支持恢復退役上校子女教育補助費，然而只有人事總處在反對，馮世寬更批評人事總處是「仇軍」，現在到底是誰說了算？

施能傑則說，無論是總統跟院長都相當重視現役軍人待遇，軍方提出來的要求，在他任內都增加，達80幾億元；而他自己是老兵家庭小孩，父親也打過老共，一名小少尉退伍，對軍人會沒任何感情嗎？說人事總處「仇軍」，是對事實不夠瞭解。

吳斯懷說，他很清楚總統有照顧現役軍人，這他看得到所以他也肯定，但是對退役呢？一下砍這個一下砍那個，退伍後就你家的事，政府不管了？施能傑表示，現在已經有很多法律照顧退役軍人，無論是就業輔導措施等等，不是沒有在照顧，已經有很多法律在照顧。