數位發展部最快3月底送立院？ 施能傑：努力中

行政院計畫提出數位發展部組織法修法，民進黨立委劉世芳今詢問能否在3月底送入立法院？行政院人事行政總處人事長施能傑表示，努力朝這個方向，正在「努力中」。

立法院司法及法制委員會今邀請行政院人事行政總處人事長列席報告業務及立法計畫，並備質詢。劉世芳在質詢時問，行政院是否能在3月底將數位發展部組織法送入立法院？施能傑說，現在正在積極處理，行政院長蘇貞昌也指示要優先來處理，至於能不能在3月底送入國會，正努力朝這個方向，「努力中」。

劉世芳進一步詢問，未來數位發展部是不是會分成資通安全署，和四個司？是不是約有1000人的編制？施能傑則回答，現在正在討論的是它的職掌，也考慮到它有什麼內部單位等，都還在討論中，但到底需要多少人，目前尚未進入細部的討論，不過他指出，確有千人編制的提議。

劉世芳指出，現行資安專職的人力非常欠缺，資安處去年的報告中也提到，依法需要配置的資安專職人力，在所有政院的行政系統中須1678人，現在卻只有993人，而且裡面還有兼任的人員。「也就是說我們開出來的支票這麼一大張，結果發現裡面的專職人力是很少的。」

她接著問，未來資安專職人員將如何派駐，是否仿效法務部或廉政署，統一派駐人員到地方政府去，或者透過考試取得公務員資格？

施能傑說，未來要單獨設立一個職系，或是與現行的資訊管理做處理、銜接，都還在討論，但方向是每一個機關都一定要有資安人員，同時將由數位發展部訂定相關的資格條件，他強調，人員的專業程度一定要夠，否則給了員額，對國家也是沒有幫助的。他指出，數位發展部將負責規劃，以及培訓。

至於業界資安人員的待遇普遍比公部門優渥，劉世芳舉例，調查局資安工作站日前徵求高級資安分析師與資安分析師共10人，其中高級資安分析師須有博士學位，但月薪僅5萬8千元，被網友批評「連猴子都不會去」，並詢問是否能用專業加給的方式來補足現行公務體系資安人才不足的問題。

對此，施能傑說，如果是採聘用，就沒什麼問題，但如果是採一般公務人員，用獎金還是用加給，將研究業界標準來來做評估。