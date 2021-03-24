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中國大陸以疫苗誘巴拉圭與我國斷交 綠委譴責

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供
民進黨立委陳亭妃。圖／陳亭妃辦公室提供

外交部拉美司長俞大㵢昨天表示，巴拉圭外交部指中國大陸疫苗廠商以跟台灣斷交作為取得疫苗條件，毫無正當性並有損巴國主權。綠委今紛紛譴責表示，這是大陸一貫伎倆，終遭到撻伐。

民進黨立委陳亭妃表示，大陸的疫苗已經讓全世界不相信，還是用過去慣用的伎倆，我覺得這個部分最終一定會遭到撻伐，因為他的真面目，大陸疫苗的狀況其實已經一件一件不斷地發生問題，如果還有繼續利用的話，我覺得終會招致到大家的譴責。

民進黨立委許智傑說，這是中國大陸一貫威脅利誘手段，阻擋台灣邦交；智利用大陸疫苗後，確診爆增，巴拉圭會悍然拒絕很正常。

民進黨立委何志偉說，不是要吐槽，要笑大陸，但是其他國家元首打完大陸疫苗後48小時確診，不知是幽默還是好笑。

疫苗 民進黨 巴拉圭

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