吳釗燮：台美關係一步步向前 美對我承諾不會走回頭路

外交部長吳釗燮今天表示，台美關係是一步步向前，不會回頭，台灣會持續感受到拜登政府對我方的友善，「美國對我們的安全承諾都不會走回頭路」。

吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會業務報告，無黨籍立委林昶佐、國民黨立委溫玉霞關切美國政黨輪替，拜登政府是否會延續川普的友台政策。

林昶佐詢問，拜登目前看起來延續對抗中國態勢，而美國政府對台軍售等接下來會不會出現變化？國務院前國務卿龐培歐離任前宣布解除美台交往限制，未來限制會不會恢復？

吳釗燮表示，根據外交部了解，交往限制不會恢復，台美關係是一步步向前，絕對不會倒退，只是「有的看得到，有的看不到」，接下來會讓台灣人民持續感受到拜登政府對我方的友善，我方還在持續往前走，美國對我方的安全承諾都不會走回頭路。

溫玉霞質詢時說，外交部說美方說美台關係堅若磐石，但現在執政者變成拜登，台美關係會和以前一樣，還是更好？吳釗燮說，台美關係從我方來看是堅若磐石，美國官員也跟我們說堅若磐石，台美關係只會更好。

溫玉霞問，美國前任政府通過的友台政策，拜登會承認嗎？原本美國前駐聯合國大使要訪台，後來沒有來，那新任大使會來訪嗎？吳釗燮說，目前沒有這樣的規劃，川普派高層來是任期最後階段，現在拜登政府剛上任，要讓他們專心處理手上業務，我方也會和美方表達歡迎他們來訪之意，而已經通過的友台法案，因為是法案，所以已經通過的就沒有問題。

至於台灣議題成為美中日前會談焦點，引起外界討論，吳釗燮說，不能單獨看待美中會談，必須要看整個國際局勢，比如美日印澳四方會談及美日、美韓會談，還有美國防部長訪問印度，美國國務卿也到歐洲參加北大西洋組織峰會，但美國高層沒到中國而是在美國領土見面，他說這些都可以看到理念相近國家結合越來越緊密，大家針對中國問題合作程度越來越高。