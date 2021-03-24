賴清德出席台商總會活動 感謝台商大力認購鳳梨

副總統賴清德今天早上出席在圓山飯店舉辦的「世界台灣商會聯合總會第27屆第2次監事聯席會議」開幕典禮，與台北市長柯文哲同場現身。他致詞時表示，今年3月台灣面對鳳梨事件，世界台灣台商聯合會總會長梁輝騰率先認購台灣鳳梨，世界台商與各地台商也紛紛支持，昨天為止，已經購買560多頓的鳳梨，不能進口的國家也進口鳳梨加工食品，看得出所有會員向心力，他代表蔡總統及農民，向世界台商總會每位會員表示最由衷感謝。

賴清德說，這次面對疫情，蔡總統是「一手防疫、一手拚經濟」，所謂一手防疫，目前國際社會都不約而同地肯定台灣防疫成功，目前台灣進入施打疫苗階段，他要報告，疫苗方面，目前台灣採取國際採購及國內研發兩個策略，都非常順利，用疫苗守護國人健康，未來不會有問題，請大家放心。此外，經由大家努力，去年經濟成長率達到3.11%，預估今年可達4.64%，這是20、30年來第一次超越中國大陸，這都是大家共同努力的成果。

賴清德也指出，疫情期間，台積電領軍的半導體產業也呈現了在國際上的重要性，自然反映了國際社會對台灣的重視。從林全到他擔任行政院長，再到現任的蘇貞昌，一棒接一棒，改善投資環境，歡迎台商回台投資，現在也已經產生效果，目前有1兆2000億台幣回到台灣投資，預估可創造10萬個工作機會。

賴清德說，政府非常重視經濟發展，同時也重視年輕人創業，包括國發會提出100億元天使基金，蘇貞昌也加碼600億元的青創貸款，年底還有台灣新創島、戰略新島等政策，就是要幫助年輕人創業及6大核心產業可以上市上櫃，他鼓勵海外年輕人回到台灣或在海外參與台灣創業，「海外年輕人具備了台商創新冒險精神，如果可以跟台灣新創行業聯合在一起，可以創造雙贏局面。」

柯文哲致詞時表示，待疫情過去後，產業一定會產生改變，全球生產鏈一定是斷鏈再重整，台北市作為台灣首都及金融機構聚集地，雖目標是數位轉型，但政府從來不比業界更了解市場，台北市政府需要做的是數位轉型的基礎建設，建立平台，讓企業能有效率運作。