國會混戰！堅持組疫苗調閱小組 林為洲：國民黨好想贏

立法院衛環委員會上周表決通過成立「疫苗採購調閱小組」，本周一民進黨立委陳瑩擔任召委表決刪除該案，今天國民黨立委陳玉珍、賴士葆等十名立委凌晨六點就到立法院衛環委員會排隊霸占主席台，要求成立調閱小組，從上午近8時多開始僵持兩個小時，陳瑩仍無法上台開會，現場亂成一團。

林為洲表示，之前早就說要處理臨時提案，結果民進黨表決輸了又不認輸，他坦言「好想贏」，國民黨「表決很少贏」，希望馬上成立調閱小組，若依照民進黨希望的疫情過後再成立，「那還要調閱什麼？」現在就應該開始了解疫苗採購狀況有無黑箱或不當利益輸送，以及疫苗採購進度是否順利，「不能告訴人民嗎？」現在就是兩黨互相來討論適合成立小組的時間。

民進黨立委洪申翰在台下吶喊，「那就現在開會來討論」，蘇巧慧多次強調「你（林為洲）不是衛環委員會的，回去開會啦，不要當薪水小偷」，林為洲稱「內政委員會今天安排考察」，蘇巧慧回批「考察你還沒去？薪水小偷！考察沒去你有請假嗎？」林為洲又說「這裡比較重要」。

綠委批評，上周四衛環委員會在陳玉珍擔任召委下，用「強暴、突襲」方式才通過表決，陳玉珍反批，「如果我闖紅燈，你闖紅燈的話這樣正當嗎？」結果綠委在台下一片鼓掌，「你承認闖紅燈了」，現場宛如鬧劇一場。

陳玉珍說，如果疫苗採購有機密不可對外說明，也可以比照國防委員會召開秘密會議， 且這是經過委員會決議得設調閱小組，「為何執政黨委員要閹割身為國會議員的監督權？」綠委則反嗆「不要閹割我們開會的權利」。陳玉珍怒批，民進黨用刪除議事錄的手段是完全不正確的，堅持正義打開黑箱，真的很想知道為何疫苗從一劑31美元變為45美元還不含冷鏈，必須了解這麼龐大的資金流向，如果民進黨說這是抹黑，也可以成立小組來證明自己的清白。

陳玉珍說，「你們真的很獨裁」，如果不同意可以提出覆議案，而且民進黨是多數黨，國民黨舉手、舉腳都不會贏，結果周一民進黨竟然強勢刪除議事錄，「當獨裁變成事實，革命就變成必須」，她只是為全民表達不滿，即使是少數黨也會堅持到底。

蘇巧慧強調，要等疫苗進入國內，全民施打完成後，得到充分保護力，再把事情說清楚、講明白，攤在陽光下，屆時就可以成立調閱小組。