立院議事錄罕見被刪 賴士葆怒嗆民進黨疫苗「有貓膩」

立法院衛環委員會上周表決通過成立「疫苗採購調閱小組」，本周一在民進黨立委陳瑩輪值召委下，以程序瑕疵表決刪除該案，今天衛環委員會再度開議，國民黨立委陳玉珍、賴士葆等十名立委凌晨六點就到立法院衛環委員會集合，賴士葆怒嗆民進黨土匪，他在立法院20年來第一次看到議事錄被刪，質疑有「貓膩」；陳玉珍批評民進黨「強姦民意」，為了反對而反對。

民進黨立委蘇巧慧指出，當時現場表決根本沒人知道提案內容，如果國民黨這麼正當，「就不會18秒通過」。陳玉珍反駁，沒有18秒，如果中間過程只有18秒，「我就跟你蘇巧慧姓」，不懂為何疫苗一劑從31美元變45美元，總共「1億4千萬美元哪裡去了？」如果沒什麼大不了，就應光明正大清白說出來，成立調閱小組就是要給政府講清楚。

陳玉珍又說，如果民進黨上次表決通過以後，事後想想不對，可以提出覆議案再表決，「反正你們人多」，但不該用刪除議事錄的方式「強姦民意」，且民進黨根本是為了反對而反對。蘇巧慧回嗆，「我反對你莫名其妙的案子」。

賴士葆怒批，「議事錄可以刪除嗎？」暴力刪除等於上周四沒有發生什麼事、沒有開過會，可以這樣嗎？白紙黑字，這麼大瑕疵當然吞不下去，就算成立疫苗調閱小組，但民進黨人多在怕什麼，「難道有貓膩？」最不可思議的是竟然刪除議事錄，他強調五次，「我在立法院20年沒看過議事錄被刪除」，這是土匪的作法，國民殿堂講道理不是講蠻力。

賴士葆說，有不同意見可以提覆議案，這是立法院有史以來第一次刪除議事錄，開這樣的惡例「活生生的把議事錄幹掉」，可以這樣做嗎？凸顯民進黨土匪多數暴力，「不能接受、吞不下去！」