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孫大千：飛官犧牲不是為戰爭 是因政客無能和官僚怠惰

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
F-5E戰機再度失事，造成一死一失蹤。前立委孫大千在臉書質疑，民進黨最喜歡掛在嘴上的不就是超前部署嗎？為什麼永遠在悲劇和傷痛造成後，才開始亡羊補牢？圖／取自孫大千臉書
F-5E戰機再度失事，造成一死一失蹤。前立委孫大千在臉書質疑，民進黨最喜歡掛在嘴上的不就是超前部署嗎？為什麼永遠在悲劇和傷痛造成後，才開始亡羊補牢？圖／取自孫大千臉書

F-5E戰機再度失事，造成一死一失蹤。前立委孫大千在臉書質疑，民進黨最喜歡掛在嘴上的不就是超前部署嗎？為什麼永遠在悲劇和傷痛造成後，才開始亡羊補牢？

孫大千指出，從去年10月到現在，短短半年內，疑似因F-5E戰機彈射椅的問題，讓國家折損了3名優秀的飛行員，更造成了3個破碎遺憾的家庭。最令人憤慨的是，他們的犧牲並不是因為戰爭，而是因為政客無能和官僚怠惰所造成的後果。

孫大千質問民進黨，為何可以花8800億推動前瞻計劃，卻不願意花7.8億來汰換F-5E戰機的彈射椅？因為前瞻計劃可以擺平地方政治勢力，對於爭取選票，鞏固綠色政權大有幫助；民進黨可以花幾千億向美國進行軍事採購，因為軍事採購可以讓美國老大哥開心，讓美國的軍火商開心，讓華府那一群靠軍火商政治獻金的政客開心。

孫大千進一步表示，民進黨可以花10億去採購鳳梨，因為這是大內宣反中保台的大好機會，更重要的是，唯有如此，才能夠收拾民進黨過去幾年來對於分散農產品市場毫無作為的爛攤子；民進黨可以花200億去幫巴拉圭的疫苗採購買單，因為民進黨把兩岸關係搞得一塌糊塗，再也經不起失去一個邦交國的衝擊了。

孫大千質疑，如果早就懷疑F-5E戰機的彈射椅有問題，為什麼不能夠早一點花7.8億來進行汰換呢？為什麼不能夠為學習中的年輕飛行員提供更高品質的安全保障呢？

民進黨 孫大千 戰機

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