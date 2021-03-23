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獨／杜絕買辦嚴訂規範 藍黨公職赴陸行為準則24日說明會

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

為杜絕買辦文化，國民黨研擬「黨公職兩岸交流行為準則」，在2月3日中常會討論並蒐集意見後，今（24日）上午將舉行內部說明會，確定準則內容。主要針對黨職人員在中國大陸兼營企業禁止的部分將修正模糊字眼，規範更為嚴格；另針對赴陸參與兩岸交流活動的報備項目，也將明確規定以大型官式活動為主，不影響民間交流。

內部說明會由祕書長李乾龍主持，與會者包含大陸事務部主任左正東、文傳會副主委鄭照新，並開放中常委自由參加，全程不公開。

我國兩岸交流與互動範圍為中國大陸、香港及澳門。黨公職人員赴陸行為，必須遵守中華民國憲法等相關法律規定，堅持對等、尊嚴且不得有向象徵大陸地區政權之旗、徽、歌等行禮、唱頌等行為。

而黨公職人員只要參與兩岸交流活動，就必須向大陸事務部報備。有常委認為報備範圍太廣應限縮，例如官方舉辦的重大活動才須報備，民間交流的活動則不用。事實上黨中央也以官式活動為主，但目前牽涉到官式活動如何認定、是否名列項目，以及出現新的活動要做滾動式調整等公告，而如何公告讓黨公職人員周知以防規避也需要再研究。

國民黨有部分中常委是大陸台商，其準則規範在大陸經營公司，不能有大陸公家相關單位持股以及資金挹注。不過，黨內有人反映，大陸是共產國家，有公家投資是非常正常的事情，要完全杜並不容易；針對這個部分，黨內認為不應有模糊地帶，將修正模糊字眼，規範的比前版草案嚴格。

黨務人士表示，相較於中國大陸限制人民來台的規範，國民黨相對沒有這麼嚴格，但有效的去規範黨公職，讓兩岸人民的交流成為人民尊重的事業，這對兩岸人民來說都是好事，也會讓交往更公開透明，並不會因此傷害兩岸關係或兩岸人民。

國民黨 中常委

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