江啟臣頒中評委聘書獨缺趙少康 參選主席遙遙無期

國民黨主席江啟臣今天頒發中評委聘書，包括孫文學校總校長張亞中等5人，完成新聘儀式。由於中廣董事長趙少康日前表明「不必送聘書來了」黨中央原訂的6張聘書只頒出5張，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，針對中評委證書的頒發，都會尊重當事人意願。

鄭照新表示，中評委證書的頒發程序一直都有在進行，但針對比較特殊的案例，黨中央也會尊重當事人。

江啟臣頒發中評委主席團主席的高孔廉、張亞中、國安局前駐美特派員田在勱中將、國防部前副部長陳永康、國安會前諮詢委員邱坤玄、柯克蘭資本董事長楊應超。

趙少康當初受高雄市前市長韓國瑜推薦，取得中評委資格並表態參選黨主席，但受到入黨一年限制資格，現在又沒拿到中評委證書，等於幾乎沒有機會參選黨主席。