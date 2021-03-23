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蔡英文擬參加大港開唱 藍黨團：F-5E失事還有心情跑趴

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自立院國民黨團臉書
圖／截自立院國民黨團臉書

高雄大港開唱復辦，民進黨高雄市黨部發通告給黨籍立委與高雄市議員，兼任民進黨主席的蔡英文總統周日將親自南下參與，還要求接到通告者要協助保密，以維國安。國民黨立院黨團晚間質疑，高雄市政府拿公帑補助民進黨造勢活動。

國民黨團也批評，F-5E戰機接連失事，半年內3位年輕飛官接連發生悲劇，2位不幸喪生，1名下落不明，就連去年事故的飛安報告至今都還沒有看到，蔡總統不但不追究，竟還有心情去跑趴，大港開唱蔡總統要給年青人什麼驚喜？。

國民黨團也質疑，慶記之都還猶言在耳，民進黨籍高雄市長陳其邁有空帶領黨公職參加大港開唱，没空管好治安，没空管空汙、工安，拍總統馬屁比把路鋪平重要，這難道就是陳的「當百里候的為官之道」，難怪施政滿意度「全國倒數第二」。

國民黨團表示，大港開唱是民進黨拿了超過五千萬公帑打造出來的高雄次文化，是國內少數高度政治化的演唱會，既然活動有拿高雄市補助，為什麼可以變成是民進黨少數政治人物造勢的場合？

國民黨團揶揄，陳其邁只想蹭網路聲量討好年青人，讓年青人演唱會看到爽；想跟上「鮭魚之亂」，刷一波存在感，但其他不重要嗎？

民進黨 高雄市 國民黨

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