美議員提案將台灣納「北約＋」國家成員 外交部回應了

美國聯邦眾議員Scott Perry（R-PA）於美東時間19日提出「台灣升級法案」（Taiwan PLUS Act）。我外交部今天表示，將持續關注法案後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫。

該法授權在法案生效日起5年內，給予台灣比照在「武器出口管制法」（Arms Export Control Act）下，賦予「北大西洋公約組織」（NATO）成員國以及日本、澳洲、南韓、以色列及紐西蘭（NATO+5）的軍售待遇。

外交部發言人歐江安指出，外交部感謝美國國會議員持續採取各項具體行動，展現對台灣安全及區域和平穩定的高度重視。美國拜登政府上任後，已多次重申遵守「台灣關係法」與「六項保證」，並強調美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

歐江安說，外交部將持續關注法案後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，深化台美安全合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。