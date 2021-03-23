快訊

接種AZ疫苗後不僅背痠！陳時中曝：昨晚有點小發燒

史上首宗金金併過關！富邦金公布成功收購日盛金53.84%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文擬低調親赴大港開唱 地方黨部一紙通告露了餡

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／本報系資料照
蔡英文總統。圖／本報系資料照

大港開唱」將於27、28日在高雄登場，由於該活動被視為是本土音樂的一大年度盛事，且去年在韓國瑜執政時期停辦，今年是復辦首年，別具意義。據了解，蔡英文總統擬在28日低調前往，但因民進黨高雄市黨部一紙活動通告，而將此行程提前曝了光。

民進黨高雄市黨部通告指出，去年大港開唱因政治因素停辦，今年重返執政，大港開唱終於復辦，並預告蔡總統將親自參加，與高雄市長陳其邁同框。

公告中也要求黨籍公職人員，28日下午3點在駁二藝術特區「彩虹地景」集合，著牛仔褲、白襯衫陪蔡總統上台，並說明當天活動精華將製作成影片「小英帶你逛 ft.大港開唱」，於社群上推廣。活動通知也加註，蔡總統當日行程，採事後發稿公開處理，中央黨部請大家配合事前不對外公開，協助保密，以維國安作為。

一位民進黨高雄立委證實收到此通知，該綠委表示，大港開唱對高雄這座城市有相當地代表性，蔡總統要親自出席，感到樂觀其成，但行程提前曝光，的確也會對當天維安造成額外壓力，呼籲民眾當天要遵守相關引導、安檢措施。

大港開唱 民進黨 高雄市 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文關注國民法官模擬法庭 首出席旁聽半小時離去

國民法官模擬法庭 蔡英文蒞庭旁聽「開審程序」

士林地院舉行國民法官模擬法庭 蔡英文首度參與旁聽

蔡英文總統出席「國民法官模擬法庭」

相關新聞

美議員提案將台灣納「北約＋」國家成員 外交部回應了

美國聯邦眾議員Scott Perry（R-PA）於美東時間19日提出「台灣升級法案」（Taiwan PLUS Act）。...

疫苗採購難反悔？李貴敏：合約真簽得喪權辱國？

質疑新冠肺炎疫苗採購黑箱，國民黨團在立院衛環委員會突襲成立疫苗採購調閱小組。衛福部長陳時中昨在政論節目表示，都簽約了，買...

蔡英文擬低調親赴大港開唱 地方黨部一紙通告露了餡

「大港開唱」將於27、28日在高雄登場，由於該活動被視為是本土音樂的一大年度盛事，且去年在韓國瑜執政時期停辦，今年是復辦...

黨產會認定財產不當收歸國有 救總：將訴請停止執行

不當黨產處理委員會去年九月認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產十三億元。黨產會今認定救總名下財產屬於國民黨，...

劍指趙少康？中常委聲明要求國民黨約束「個人造勢或攻擊」

中廣董事長趙少康不滿上周中常會有中常委指2022選舉勝負未定，黨內就有人喊話選2024總統，強調自己若是當上黨主席，就要...

反萊豬、護藻礁民調過半 國民黨：民意展現非政黨介入

台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。國民黨表示，該民調結果顯示4項公投完全是民意的展現，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。