蔡英文擬低調親赴大港開唱 地方黨部一紙通告露了餡

「大港開唱」將於27、28日在高雄登場，由於該活動被視為是本土音樂的一大年度盛事，且去年在韓國瑜執政時期停辦，今年是復辦首年，別具意義。據了解，蔡英文總統擬在28日低調前往，但因民進黨高雄市黨部一紙活動通告，而將此行程提前曝了光。

民進黨高雄市黨部通告指出，去年大港開唱因政治因素停辦，今年重返執政，大港開唱終於復辦，並預告蔡總統將親自參加，與高雄市長陳其邁同框。

公告中也要求黨籍公職人員，28日下午3點在駁二藝術特區「彩虹地景」集合，著牛仔褲、白襯衫陪蔡總統上台，並說明當天活動精華將製作成影片「小英帶你逛 ft.大港開唱」，於社群上推廣。活動通知也加註，蔡總統當日行程，採事後發稿公開處理，中央黨部請大家配合事前不對外公開，協助保密，以維國安作為。

一位民進黨高雄立委證實收到此通知，該綠委表示，大港開唱對高雄這座城市有相當地代表性，蔡總統要親自出席，感到樂觀其成，但行程提前曝光，的確也會對當天維安造成額外壓力，呼籲民眾當天要遵守相關引導、安檢措施。