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黨產會認定財產不當收歸國有 救總：將訴請停止執行

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

不當黨產處理委員會去年九月認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產十三億元。黨產會今認定救總名下財產屬於國民黨，要求救總在三十天內將所列之近九億元財產轉為國有。救總發出聲明表達不滿，批評黨產會一意孤行，違法沒收民產，完全喪失政府機關應有之公正立場，將訴請停止執行並撤銷違法處分。

救總表示，針對救總是否為國民黨附隨組織停止執行案，最高行政法院已發回台北高等行政法院審理中，黨產會在停止執行案尚未裁定前，就率先認定救總財產應移轉為國有，顯然違法，救總將循司法救濟途徑，要求法院停止執行並撤銷此一違法處分。

救總也強調，自民國39年創立迄今，救總不論是人事、財務或業務，始終未曾受國民黨的直接或間接控制。救總為政府拚外交，政府卻來搶救總財產，實在是真心換絕情。面對黨產會的違法處分，救總不會氣餒屈服。將一本初衷，續推動各項公益事業，也將依法提出停止執行及撤銷訴訟的司法救濟。

黨產會 國民黨 司法

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