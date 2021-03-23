反萊豬、護藻礁民調過半 國民黨：民意展現非政黨介入

台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。國民黨表示，該民調結果顯示4項公投完全是民意的展現，不是政黨的介入。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，台灣民意基金會民調有超過6成民眾贊成公投推翻萊豬進口，5成4的民眾樂見藻礁公投過關，正示四項公投是民意的展現，而不是政黨的介入。

鄭照新說，尤其萊豬議題有高達6成以上民眾反對，顯示民進黨將包括藻礁以及核四重啟公民運動甩鍋給國民黨的企圖將完全失敗，因為人民不需要認同政黨來表示贊成或反對，而是基於良知做出抉擇。

另針對台灣民意基金會民調指稱，台灣認同綠營者為藍營認同者的2.27倍。國民黨指出，TVBS在3月4日至8日調查政黨支持度，民進黨18％，國民黨17％；3月11日至16日民調結果，民進黨21％，國民黨20％。這兩次民調顯示藍綠政黨支持度不相上下，與台灣民意基金會的民調數字有相當大的出入，所謂「崩盤徵兆」實在不知所云。