快訊

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

【政大UBA奪冠／上】弱雞變雄鷹！天使投資人姜豐年把球隊當新創企業經營

反萊豬、護藻礁民調過半 國民黨：民意展現非政黨介入

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。本報資料照片
台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。本報資料照片

台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。國民黨表示，該民調結果顯示4項公投完全是民意的展現，不是政黨的介入。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，台灣民意基金會民調有超過6成民眾贊成公投推翻萊豬進口，5成4的民眾樂見藻礁公投過關，正示四項公投是民意的展現，而不是政黨的介入。

鄭照新說，尤其萊豬議題有高達6成以上民眾反對，顯示民進黨將包括藻礁以及核四重啟公民運動甩鍋給國民黨的企圖將完全失敗，因為人民不需要認同政黨來表示贊成或反對，而是基於良知做出抉擇。

另針對台灣民意基金會民調指稱，台灣認同綠營者為藍營認同者的2.27倍。國民黨指出，TVBS在3月4日至8日調查政黨支持度，民進黨18％，國民黨17％；3月11日至16日民調結果，民進黨21％，國民黨20％。這兩次民調顯示藍綠政黨支持度不相上下，與台灣民意基金會的民調數字有相當大的出入，所謂「崩盤徵兆」實在不知所云。

民調 國民黨 公投

延伸閱讀

親綠民調：蔡政府滿意高無用 過半民眾挺公投

親綠民調國民黨支持度低迷 應耕耘公共議題

護藻礁怎麼吹成「核四重啟」？幾張圖看懂藍綠「網路攻防戰」

江啟臣：設任務小組 負責任向人民說明為何推公投

相關新聞

蔡英文關注國民法官模擬法庭 首出席旁聽半小時離去

士林地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，總統蔡英文首度出席模擬法庭，親自旁聽「開審陳述」程序，歷經約30分鐘，待審判長宣布...

反萊豬、護藻礁民調過半 國民黨：民意展現非政黨介入

台灣民意基金會今公布民調指出，認同反萊豬及護藻礁行動的民眾都過半。國民黨表示，該民調結果顯示4項公投完全是民意的展現，不...

謝立功拉反同勢力挨轟敗票？柯文哲：人也不可能100分

距離2022選舉尚有一年多，民眾黨上周成立新北市黨部，兼任黨部主委的秘書長謝立功，找來安定力量成員李國憲任副主委，另又爆...

【政大UBA奪冠／中】讓雄鷹提前起飛 專訪姜豐年：我帶頭撕下「打球的人不讀書」標籤

政大雄鷹能在成軍不到5年奪下UBA（大專籃球聯賽）冠軍，寫下文山傳奇，這是創立之初，沒有人想到的事，當時多人都覺得當時一手支持球隊的新浪網創辦人姜豐年真是瘋了。「5年前，大家『酸』政大雄鷹隊可能5年後就沒有了，姜豐年可能不會再支持。」姜豐年今（23日）天接受本報獨家專訪時說，這些人都錯估了他的瘋狂程度，「我很幸運，在對的時間，找到對的團隊，完成了事後看起來對的決定」。...

親綠民調：蔡政府滿意高無用 過半民眾挺公投

「蔡總統滿意度雖高達58%，但反萊豬、藻礁公投的支持度也很高，蔡政府需要小心！」台灣民意基金會23日發布民調，蔡英文總統的滿意度高達58%，民眾對於政府採購疫苗、處理兩岸關係...

黨產會認定救總近9億元財產不當取得 30天內收歸國有

不當黨產處理委員會於去年9月22認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產13億元。黨產會主委林峯正今表示，經過半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。