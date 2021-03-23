謝立功拉反同勢力挨轟敗票？柯文哲：人也不可能100分
距離2022選舉尚有一年多，民眾黨上周成立新北市黨部，兼任黨部主委的秘書長謝立功，找來安定力量成員李國憲任副主委，另又爆出謝立功已向黨報告，私下轉達安定力量前主席孫繼正有意披白袍戰議員，由於李、孫兩人反同立場鮮明，引發黨內不滿，質疑謝缺乏政治敏感度，恐嚇跑年輕支持者，「根本是替柯『敗』票」。媒體今問柯文哲，是否認同謝立功的人事安排？柯文哲回，「人也不可能一百分。」
另外，最新媒體民調，若國民黨立委蔣萬安對決衛福部長陳時中，蔣萬安將以47%的支持度，領先陳時中的37%；但若台北市副市長黃珊珊參選，民調將由蔣萬安的43%，領先陳時中的35%、及黃珊珊的12%，但蔣陳差距縮小至8個百分點。對於黃珊珊參選，是拉到藍營？還是綠營的票？柯文哲今天反問發問的媒體記者，「我也要請教你的意見，我比較傾聽民意。」「我還沒回答，同仁就要把我拉走，好啦好啦！」
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