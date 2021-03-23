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總統蔡英文關注國民法官模擬法庭 首出席旁聽半小時離去

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。圖／司法院提供
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。圖／司法院提供

士林地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，總統蔡英文首度出席模擬法庭，親自旁聽「開審陳述」程序，歷經約30分鐘，待審判長宣布休庭後即離去。

總統蔡英文推動司法改革，國民法官法去年三讀通過，第一階段將在2023年元旦上路，故意犯罪而發生死亡結果者，實施國民參審；另，所犯本刑為10年以上有期徒刑之案件，2026年元旦起實施。施行日起6年，司法院組成「國民參與審判制度成效評估委員會」，調查研究並每年提出評估報告。

總統蔡英文五二○就職演說宣示，國民法官制度是司法改革的重要一環。她表示，人民參與司法「共審共判」的新時代開始，國民法官法讓審判更公開透明、公平正義，是部劃時代法案，今後將持續落實「屬於人民的司法改革」。

士林地院對此多次舉辦模擬法庭，本次邀請總統親自旁停開審陳述程序，約經半小時後，審判長宣佈休庭後離去。步出法庭後總統對於媒體提問沒有回答，直接離去。

士院指出，本次審理案件為真實案例，被告為一名丈夫，因不滿妻子自行引產，持槍擊殺妻子案，丈夫坦承犯行，模擬法庭上將聚焦「量刑辯論」全案將在本月25日下午3點30分宣判。

總統蔡英文關注國民法官法實施，首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影
總統蔡英文關注國民法官法實施，首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭，士林地院院長蘇素娥在旁解說。圖／司法院提供
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭，士林地院院長蘇素娥在旁解說。圖／司法院提供
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影

司法改革 國民法官 蔡英文

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