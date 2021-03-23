黨產會認定救總近9億元財產不當取得 30天內收歸國有

不當黨產處理委員會於去年9月認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產13億元。黨產會主委林峯正今表示，經過半年調查，黨產會上午召開委員會，認定救總名下財產屬於國民黨，國民黨利用當初的執政優勢，背離政黨本質、背離民主發展的方式所取得的不當財產，要求救總在30天內將所列之近9億元不當財產歸還國有。

林峯正表示，救總不當取得財產在其名下不動產中，含有土地3329坪、建物4318坪、車位349坪，每年可收年租金約4900萬元，公告現值高達8億352萬元；黨產會並追徵其所獲台北縣土城市頂埔段溪頭小段54-2地號土地徵收補償金579萬3018元。

現金部分，林峯正表示，救總在民國59年向大眾募款，一人一元捐獻救大陸同胞，存在中央銀行專戶，後來救總領走這筆錢共3425萬1630元及美金75萬193737元，應歸為國有。另救總尚有約4億元之現金未在本次處分範圍內，是否屬不當取得財產之現存利益，而應移轉為國有，黨產會將持續調查。

林峯正表示，黨產會處分書送達之次日起30日內，救總應移轉黨產會所列之不動產（及自處分作成日起至移轉為國有日止之孳息）為中華民國所有。

黨產會表示，救總由社團法人中國國民黨奉蔣中正總裁指示籌備，於39年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，80年間更名為「中國災胞救助總會」，再於89年間更名為「中華救助總會」。黨產會於109年9月22日召開第98次委員會議決議，認定其為中國國民黨之附隨組織。

黨產會指出，救總自成立之初，其人事費、事務費乃至於辦公處所即由國家負擔，所從事工作多涉及兩岸、軍事及國防等國家機敏任務。國民黨藉當時執政優勢，混淆政黨與國家間之分際，將國家核心任務交付救總執行，給予高額政府補助。

黨產會強調，國民黨並使救總以一民間組織身分，取得影劇隨票附勸大陸救濟金、勞軍救災捐款、鑽石救災獎券收入、一人一元捐獻運動之捐款、中央銀行支付之利息、美援經費及國際協款等，即有違政黨本質並悖於民主法治原則。黨產會表示，救總歷年雖有取得國內外捐款等正當收入，惟遠低於其支用金額，可認該正當收入已花用殆盡。