親綠民調：蔡政府滿意高無用 過半民眾挺公投

「蔡總統滿意度雖高達58%，但反萊豬、藻礁公投的支持度也很高，蔡政府需要小心！」台灣民意基金會23日發布民調，蔡英文總統的滿意度高達58%，民眾對於政府採購疫苗、處理兩岸關係的支持度很高，但也有超過50%民眾贊成萊豬公投與藻礁公投，基金會董事長游盈隆表示，許多淺綠年輕人支持公投，這是蔡政府需要擔心的地方。

8月公投決勝負

游盈隆表示，58.4%民眾贊同蔡總統處理國家大事的方式，比起1月調查時還提高7%、不滿度也下降10.3%，他認為除了防疫、經濟表現持續受肯定以外，中國近日禁止台灣鳳梨進口也讓蔡總統獲利，也呈現過往中國對台灣打壓時，民進黨政府民調都會上升的相同趨勢，而蔡總統高滿意度也讓蘇內閣維持高滿意度。

「但真正的決勝點是8月的公投！」游盈隆指出，53.2%民眾認為蔡政府處理兩岸關係的態度剛好，僅有20.1%認為太過強硬；60%民眾對於政府採購疫苗的表現感到滿意，即使國產疫苗研發速度緩慢，也有高達74.4%民眾認同政府採購國產疫苗，但仍有63.8%民眾反對蔡總統進口萊豬。

游盈隆也說，連過去關注度較低的藻礁問題，也有23.8%民眾樂見藻礁公投通過、59.3%民眾願意投票支持藻礁公投，2個公投可能會有加乘效果，如果公投通過，對於蔡政府維持台美關係、能源轉型都會有很大的影響。前民進黨立委林忠正認為，蔡政府一定要準備好替代方案，「這不是內閣總辭就能解決的問題。」

年輕人左右公投成敗

林忠正認為，由於過去民進黨是從環團、人權運動起家，所以藻礁公投與施政滿意度相左是可預測的，超過一半的民進黨支持者反而支持公投，但藍營支持者中卻只有20%支持公投，這是國民黨需要警覺的地方。

前台南縣長蘇煥智提到，藻礁問題過去民眾認知度很低，但經過這次調查發現，藻礁公投獲得許多年輕人支持，過往年輕人對於蔡總統的兩岸政策很買單，而年輕、高學歷對於藻礁問題的支持，顯示藻礁公投在網路上傳播的快速，加上公投法門檻已降低，他認為這兩個公投通過的機率非常高。

前國民黨軍系立委林郁方指出，其實這段時間蔡、蘇並無明顯施政成績，但因為鳳梨事件讓台灣民眾對於中國更加反感，這也讓過去以兩岸關係做為資產的國民黨非常辛苦，雖然中國早就反應過多次鳳梨有問題，但民眾較難客觀檢視，也讓藍營支持度容易受到拖累，他建議國民黨要重新思考兩岸政策。

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