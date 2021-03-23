親綠民調國民黨支持度低迷 應耕耘公共議題

「國民黨強力推動反萊豬公投，但支持度卻持續下滑，需要更關注公共議題！」台灣民意基金會23日公布政黨認同民調，國民黨支持度從22.2%下降至18.4%，前民進黨立委林忠正直言，民眾直觀對於藍營支持藻礁公投連署就是「來蹭的」，前國民黨立委林郁方則認為國民黨需要更注重公共議題、降低政治性。

藍營須著重公共議題

林忠正表示，比起民進黨超過1半支持者還願意支持藻礁公投，國民黨卻只有20%，國民黨不能只為了反對而反對，雖然藍營推動自家連署的2個公投案花了很大力氣，但支持度卻持續低迷，這也凸顯民眾認為國民黨對於許多議題「只是來蹭熱度」，以藻礁問題來說，就需要更多長期耕耘。

他也提到近來爆發的疫苗採購小組爭議說，民意對於政府採購疫苗的表現，無論是現階段或是未來要採購本土疫苗，都超過6成滿意度，但藍營卻持續往民意的對立面走，美國兩黨國會議員都能參加國防部軍事採購祕密審查，但在台灣，即使召開秘密會議，民眾也不相信藍營立委會保密。

林忠正認為，藍營如果不改變作法，支持者容易流失到立場相近的民眾黨。林郁方對藍營該著重公共議題也深表認同。他指出，國民黨現在的兩岸政策像是負債，民眾根本不買單，看到民調前半部對於藍營支持者來說相當無力，但民調後面提到對於公投的高支持度，又讓國民黨看到一線生機。

兩岸論述須重新界定

因此他希望國民黨要調整兩岸政策，該堅持的還是要堅持，但是要適度進行調整，避免讓民進黨有攻擊空間。不過前台南縣長蘇煥智提到，兩岸問題在選舉中仍扮演非常重要角色，加上近來香港局勢惡化，許多反對派都遭到國安法抓捕，他說，藍營不能提出清楚的兩岸論述，在選舉時一定會被迎頭痛擊。

林忠正認為，民眾黨對於國民黨威脅不小，因為民眾黨的組成中藍大於綠，因此柯P要參選總統對於國民黨的分票效應非常嚴重，這次民眾黨的支持度也上升2.7%也值得追蹤。台灣民意基金會執行長游盈隆坦言，中天關台前藍營支持度還可高達38%，現在僅剩22%，可見中天關台的影響。

【更多精采內容，詳見 】