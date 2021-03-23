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陸以疫苗誘巴拉圭和台斷交 外交部批不應政治操作

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
邦交國巴拉圭曾參與我國國慶大會，總統府前遊行。本報資料照片，記者林伯東／攝影
邦交國巴拉圭曾參與我國國慶大會，總統府前遊行。本報資料照片，記者林伯東／攝影

友邦巴拉圭外交部指出，有些自稱中國代理人的單位，提出以「和台灣斷交」作為條件提供疫苗，「這種不適當的條件是沒有道理的。」我外交部今天表示，中國不應把疫苗淪為政治操作工具與手段，並反對任何一方以提供疫苗作為破壞台灣與友邦邦誼的附帶條件。

外交部拉美司司長俞大㵢今天在外交部例行記者會表示，疫情蔓延下，疫苗不該淪為政治操作工具與手段，我國反對任一方以附帶條件提供疫苗，意圖破壞台灣與友邦的邦誼。

先前有外媒報導指出，阿根廷政府願協助巴拉圭向中國大陸取得疫苗。俞大㵢澄清，是我方透過不同管道媒合巴國跟廠商取得疫苗。台巴透過既有雙邊合作架構的合作條款，挪用經費採購部分疫苗給巴國，「不是把我們的疫苗讓給他們。」

外交部表示，惟據阿國媒體報導，阿根廷向中國大陸採購Sinopharm300萬劑疫苗仍未送達。巴拉圭政府日前宣布，印度及卡達政府捐贈60萬劑疫苗，另COVAX機制第二批6萬4000劑疫苗也將於本周運達。

此外，巴國政府並刻正與AZ公司等疫苗生產廠商洽購疫苗。外交部發言人歐江安表示，基於台巴友好邦誼，我國政府在既有雙邊合作架構下，也透過不同管道協助巴國取得疫苗。

疫苗 外交部 巴拉圭

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