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士林地院舉行國民法官模擬法庭 蔡英文首度參與旁聽

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影
總統蔡英文首度參與國民法官模擬法庭。記者蘇健忠／攝影

士林地方法院今天舉行國民法官模擬法庭，總統蔡英文在國民法官法三讀通過後，首度出席模擬法庭旁聽，顯示重視程度，今下午1時許，蒞庭旁聽「開審程序」進入法庭前面對媒體提問，是否與廢死相關，未停留回應。

國民法官與職業法官共組國民法官法庭，審判特定刑事案件。新制第一階段將在2023年元旦上路。司法院長許宗力稍早受訪指出，國民法官是司法院重大司改政策，蔡總統也關心此政策，士林地院對於模擬法庭實施相當有經驗，因而與士林地院院長蘇素娥商討後，邀請蔡總統至法院旁聽。

對於媒體提問，總統知道審理案件內容嗎？院長回答，此法庭擬真法庭，起訴狀一本檢方當場在法庭上遞出，總統事先不知案件內容。

總統今下午1時許進入法院，面對媒體關心對於民調上生7%有何看法？旁聽案件與廢死議題有無相關？蔡總統均未回答，隨即進入法庭旁聽。

士林地院多次舉辦國民法官模擬法庭，今天起舉行為期三天的模擬法庭，上午經選任程序選出6位國民法官及4位備位國民法官，並完成宣誓及審前說明，使所有素人法官瞭解刑事審判的基本原則，包含罪刑法定、無罪推定、檢察官負舉證責任、被告有緘默權及答辯權、證據裁判、嚴格證明、事證有疑利於被告等原則。

今下午蔡英文在第一法庭旁聽檢辯雙方的「開審陳述」檢察官及辯護人分別說明對案件事實之主張，且有何證據可證明所主張事實為真，此次法院事前沒有參與證據開示，當庭聽雙方陳述事實及主張。

此次模擬法庭由士林地檢署挑選案例為持槍殺妻案，丈夫入獄服刑完畢出監後，發現妻子未經他同意人工手術引產，憤而持槍至妻子工作地點要求她一同離開，妻子不從，丈夫隨即持槍對準妻子頭部射擊，甚至再持槍企圖再射擊倒地妻子，但因手槍卡彈未擊發，最後妻子因槍傷送醫急宣告不治。全案丈夫坦承犯行，模擬法庭上將聚焦「量刑辯論」

士院指出，模擬法庭由刑事第一庭黃于真庭長擔任審判長，張兆光法官擔任受命法官，李小芬法官擔任陪席法官。明天將行審理程序調查證據，後天為事實、法律及科刑之辯論及評議，預計於25日下午3時30分宣判。

此外，司法院許院長宗力、蔡副院長烱燉、林祕書長輝煌、臺灣高等法院李院長彥文、刑事廳彭廳長幸鳴、法務部蔡部長清祥、顏參事迺偉、檢察司林司長錦村、全國律師聯合會陳理事長彥希、台北律師公會尤理事長伯祥等人，均將蒞臨旁聽。

國民法官 司法院 蔡英文

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