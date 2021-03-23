參加智慧城市展開幕 蔡英文頒獎給柯文哲、黃珊珊

蔡英文總統今天上午出席「2021智慧城市展開幕暨頒獎典禮」，親自頒獎給獲獎的各縣市政府，並與台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁及新竹市長林智堅等同台。她致詞時表示，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景越來越近，其中包括5G、各地產業聚落及試驗場域的發展及各縣市智慧城市的應用成果；她也期勉各界重視公私部門的跨領域協作，積極強化資安防護，才能讓台灣的智慧城市應用，既先進、又安全，並成為全世界民主國家的典範。

蔡總統說，感謝台灣各界團結落實防疫，讓今年智慧城市展能夠透過「虛實整合」的方式順利舉行，她也代表政府歡迎35國、超過60個城市的代表共襄盛舉；並表示，這幾年台灣的智慧城市展，逐漸發展成亞洲重要的會展，不同的國家來到這裡交流智慧科技、討論城市治理，許多國家對台灣產業界的能量感到驚豔，也希望有更多合作的機會。

蔡總統指出，台灣正在迎向5G的時代，在前瞻預算中，針對5G發展的預算已經達到490億元，政府會加速、加量推動數位基礎建設的布建；加上高雄的亞洲新灣區、台南的沙崙智慧綠能科學城及桃園的亞洲矽谷，各地的產業聚落跟試驗場域也正在擴大，台灣距離「數位國家，智慧島嶼」的願景，是越來越近了。

蔡總統提到，現在在台灣各縣市都能看到智慧城市的應用成果。比如在「智慧防災」領域，許多縣市建置了「智慧救護系統」，讓消防或醫護人員在出勤的時候，可以隨時掌握報案資訊、空間圖資及醫院病床等資訊；再搭配「消防救援車輛優先號誌」，就能讓救護的派遣更精準，把握黃金時間，守護民眾的生命財產安全。她也提到，待會她頒發的「智慧城市創新應用獎」還有很多成功的案例，智慧城市確實改變了城市的治理，也創造出新的商機。

蔡總統表示，迎接後疫情時代，面對AIoT（人工智慧物聯網）應用更加普及的趨勢，她對台灣企業的技術能力、創新能量都很有信心，她也有兩項勉勵，要送給各級政府同仁：第一，要重視公私部門的跨領域協作。因為城市尺度的智慧應用跟創新，往往牽涉到政府各部門，以及政府和民間跨單位、也跨領域的合作，跳脫出本位主義，充分溝通協調，是推動智慧城市的關鍵。

蔡總統指出，第二，資安就是國安，要重視智慧城市應用中的資安防護。特別是透過物聯網取得、累積的大量數據，往往涉及個資，也容易成為駭客攻擊的目標，她要請政府跟業界夥伴，積極強化資安技術，才能讓台灣的智慧城市應用，既先進、又安全，成為全世界民主國家的典範。