影／暗黑勢力出手刪Q罷免？台灣基進籲：選民蒐證檢舉

台灣基進組織部主任李雨蓁昨晚在臉書PO出該黨立委陳柏惟罷免連署人名冊上頭用紅字寫有「暗黑勢力出手罷免？地方媽媽被迫簽署？」今天她PO影片表示，近日有鄉親反映，有地方人士拿著罷免陳柏惟的連署書請他們簽署，另外，昨天有鄉親在臉書PO連署書的畫面，意思是有鄰長拿著連署書請他們簽署，礙於人情壓力，大家敢怒不敢言就只好簽署。

李雨蓁認為，她相信很多里鄰長或地方人士接收到這樣的命令也不樂意在協助罷免；她呼籲，依公職人員選舉罷免法第98條，如果有人威脅你進行連署，已違反選罷法，請蒐證檢舉，違法者最高可處五年以下有期徒刑；她也痛批，強迫式、威脅式連署在民主下不樂見的。

李雨蓁臉書發文如下：

那一刻，人們回想起了，在他們支配下的恐懼....

近日服務處常接到民眾來電，表示自己在家收到罷免單，今天在網路上證實了這件事，有位海線的地方媽媽在地方社團裡發出不平，罷免方動員鄰長，施以人情壓力，讓民風純樸的中二選區民眾，感到非常為難。

難道，里長、鄰長甘願淪為罷免方的打手嗎？就我們所知，有的人並不想做這些事，不只鄰長、里長，有一些被硬性規定須回收罷免份數的在地組織，也陸續發出微弱的求救訊號，他們認為自己又再次回到過去那個敢怒不敢言的年代，甚至成為恐懼散播的幫手。

許多人都礙於人情和這樣的恐懼，即使認同柏惟，也只能簽署了；即使想幫忙，也只能袖手旁觀。

柏惟當時來到這個選區，就是想要打破這種「#恐懼傳遞鏈」，誰才能擁有這樣的權勢去脅迫里長、鄰長與在地組織？誰才是這個恐懼的源頭？答案自在每個人心中。

我們在明他們在暗，但我們要知道，我們是自由的，我們曾一起攜手戰勝過這些恐懼，黑暗不會總是壟罩大地，一起讓光透進來，灑落在這塊我們深愛的土地上。

如果你需要任何的協助，請與我們聯繫。

#公職人員選舉罷免法第98條

以強暴、脅迫或其他非法之方法為下列行為之一者，處五年以下有期徒刑：

一、妨害他人競選或使他人放棄競選。

二、妨害他人為罷免案之提議、連署或使他人為罷免案之提議、連署。