高雄罷捷罷琳案落幕 徐尚賢表明不會參選、陳清茂未定

高雄市罷免市議員黃捷、高閔琳案不成立，罷捷總部發言人徐尚賢、罷琳總部發言人陳清茂的聲量仍不小，有挺罷人士支持兩人參選下屆議員，但徐尚賢表明不會參選，陳清茂雖將戶籍遷回鳥松，是否參選目前仍未定。

罷捷案雖落幕，徐尚賢依然緊盯黃捷的言行，黃捷在臉書上。針對時事的言論，他會適時評論，黃捷挺執政黨，批評藻礁公投，徐尚賢馬上發文拿出蔡英文總統題的「藻字反問黃捷記這是是誰題的字嗎？

如此繼續監督黃捷言論，徐尚賢強調他不會參選議員，他要當人民與政黨之間的橋梁，把小市民的聲音讓政黨知道，不限那個政黨；他和罷捷團隊也會繼續關心公共議題，例如罷捷總部最近也是藻礁公投連署站。

陳清茂曾在高雄市議員第5選區參選議員落敗，這次為了罷免高閔琳，全力在大岡山地區參與。他說，已把戶籍遷回鳥松，但談要不要參選，現在還太早。