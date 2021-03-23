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高雄罷捷罷琳案落幕 徐尚賢表明不會參選、陳清茂未定

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄罷免市議員黃捷總部發言人徐尚賢說，他不會參選明年選舉。本報資料照片
高雄罷免市議員黃捷總部發言人徐尚賢說，他不會參選明年選舉。本報資料照片

高雄市罷免市議員黃捷、高閔琳案不成立，罷捷總部發言人徐尚賢、罷琳總部發言人陳清茂的聲量仍不小，有挺罷人士支持兩人參選下屆議員，但徐尚賢表明不會參選，陳清茂雖將戶籍遷回鳥松，是否參選目前仍未定。

罷捷案雖落幕，徐尚賢依然緊盯黃捷的言行，黃捷在臉書上。針對時事的言論，他會適時評論，黃捷挺執政黨，批評藻礁公投，徐尚賢馬上發文拿出蔡英文總統題的「藻字反問黃捷記這是是誰題的字嗎？

如此繼續監督黃捷言論，徐尚賢強調他不會參選議員，他要當人民與政黨之間的橋梁，把小市民的聲音讓政黨知道，不限那個政黨；他和罷捷團隊也會繼續關心公共議題，例如罷捷總部最近也是藻礁公投連署站。　

陳清茂曾在高雄市議員第5選區參選議員落敗，這次為了罷免高閔琳，全力在大岡山地區參與。他說，已把戶籍遷回鳥松，但談要不要參選，現在還太早。

陳清茂，罷琳案3月9日中選會就公告了，可是到目前還沒有收到中選會正式公文，他說過要聲請保全證據，因沒有收到公文，無法展開行動。高雄市選委會表示這是中選會的作業，選委會不知道罷免案未成立之後中選會的公文如何作業。

高雄罷免市議員高閔琳總部發言人陳清茂對於明年是否參選，目前仍未定。本報資料照片
高雄罷免市議員高閔琳總部發言人陳清茂對於明年是否參選，目前仍未定。本報資料照片

黃捷 陳清茂 中選會

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