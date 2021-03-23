游盈隆：闖過公投不樂觀 蔡政府「決戰八月」壓力大

台灣民意基金會今天公布最新民調。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，無論是蔡英文總統聲望，或蘇貞昌內閣整體施政表現，民眾滿意度皆破五成，特別是蔡總統成為了「鳳梨事件」贏家，民調一舉衝上五成八；但藻礁、反萊豬兩項公投的民調結果顯示，過半民眾傾向讓公投通過，因此「決戰八月公投」，會是蔡政府的下一主要戰場。

游盈隆表示，民調結果顯示，五成四民眾樂見「藻礁公投」通過，中油第三天然氣接收站遷移別的地方，二成五不樂見，顯示推動公投方目前已取得階段性的壓倒性優勢，蔡政府正面臨觀塘三接遷址的巨大壓力。

游盈隆指出，反萊豬公投同樣有高達六成二贊成用公投方式推翻萊豬進口政策，僅三成一不贊成，說明了執政團隊始終無法成功說服社會大眾接受，或消除眾多反對者疑慮，未來在野黨反萊豬公投勢必如魚得水，輕易從中吸取巨大能量，若反萊豬公投因此通過，將在根本處腐蝕蔡政府領導威信。