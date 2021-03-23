蔡英文3月民調攀高點 游盈隆：吃鳳梨又見神力女超人

台灣民意基金會今天公布最新民調。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，無論是蔡英文總統聲望，或蘇貞昌內閣整體施政表現，民眾滿意度皆破五成，特別是蔡總統成為了「鳳梨事件」贏家，民調一舉衝上五成八；但藻礁、反萊豬兩項公投的民調結果顯示，過半民眾傾向讓公投通過，因此「決戰八月公投」，會是蔡政府的下一主要戰場。

游盈隆表示，有五成八的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，二成七不贊同，贊同的人比不贊同的人多出31個百分點；第二任期上任將近十個月的蔡英文總統聲望居高不下，意味其處理國家大事方式續獲絕大多數台灣公民的肯定和支持。

游盈隆說，綜觀近兩個月國內外重大事件，讓蔡總統民調上揚的最可能因素，是中國二月底無預警宣佈禁止進口台灣鳳梨，剎那間台灣人群情激憤一起挺農民，抗議中國無理打壓；這是一種典型民族主義情緒的宣洩；換言之，蔡總統三月聲望暴衝主要源自於「鳳梨效應」，這是台灣人長期反中情緒的爆發，卻也意外避免了蔡總統近期聲望持續走下坡的態勢。