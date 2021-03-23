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蔡英文3月民調攀高點 游盈隆：吃鳳梨又見神力女超人

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

台灣民意基金會今天公布最新民調。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，無論是蔡英文總統聲望，或蘇貞昌內閣整體施政表現，民眾滿意度皆破五成，特別是蔡總統成為了「鳳梨事件」贏家，民調一舉衝上五成八；但藻礁、反萊豬兩項公投的民調結果顯示，過半民眾傾向讓公投通過，因此「決戰八月公投」，會是蔡政府的下一主要戰場。

游盈隆表示，有五成八的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，二成七不贊同，贊同的人比不贊同的人多出31個百分點；第二任期上任將近十個月的蔡英文總統聲望居高不下，意味其處理國家大事方式續獲絕大多數台灣公民的肯定和支持。

游盈隆說，綜觀近兩個月國內外重大事件，讓蔡總統民調上揚的最可能因素，是中國二月底無預警宣佈禁止進口台灣鳳梨，剎那間台灣人群情激憤一起挺農民，抗議中國無理打壓；這是一種典型民族主義情緒的宣洩；換言之，蔡總統三月聲望暴衝主要源自於「鳳梨效應」，這是台灣人長期反中情緒的爆發，卻也意外避免了蔡總統近期聲望持續走下坡的態勢。

游盈隆指出，關於蘇內閣整體施政表現，有五成四基本上滿意蘇內閣的整體施政表現，三成三不滿意，滿意的人比不滿意的人多出21個百分點，顯示蘇內閣整體施政表現，同樣獲得絕大多數國人的肯定和支持；分析其原因，主要因「鳳梨效應」，讓蘇內閣施政滿意度跟著水漲船高，短期內可以說是穩如泰山，蘇貞昌下台和內閣總辭的傳聞將隨風而逝，但關於藻礁、反萊豬公投的最新民調，反對執政黨既行政策的聲浪皆過半，顯示到了八月公投之時，才是真正的決戰時刻。

蔡英文總統民調登上近期高點。圖／台灣民意基金會提供
蔡英文總統民調登上近期高點。圖／台灣民意基金會提供

內閣 民調 公投

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