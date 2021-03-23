遭藍營諷「三差主委」 陳吉仲：創造價值超過百億

藍營諷農委會主委陳吉仲是「三差主委」，陳吉仲表示，2019年花三億多的「多元循環利用」，創造的價值超過一百多億，未來農委會更會極力推動所有產銷調節，讓農民收入增加。

國民黨文傳會副主委黃子哲繼日前批評陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒主委」，昨再表示，數字會說話，陳吉仲擔任主委時，預算產值的效益奇差無比，就連撒錢的成效都很差，堪稱史上最無能的農委會主委。他也諷，陳吉仲不滿「三撒主委」這個封號，那就再送個「三差主委」給他—能力差、績效差、人格差。

陳吉仲今天進入立法院備詢前，被媒體問到三差主委看法，陳說，去年跟前年都沒颱風來，農產品豐收，農委會的目的就是讓農民收入增加 ，所以價格要維持好，農產品本來就有上、中、下級品，好的直接賣給消費者，次級品直接做加工。

他說，在2019年花了三億多多元循環利用，創造的價值超過一百多億，未來農委會更會極力推動所有產銷調節，包括外銷的加工、冷鏈以及內銷的促銷，只要農委會協助處理的產品包括文旦、芒果、鳳梨等，國外也都是這樣在做，農委會更加大力執行，讓農民收入增加。