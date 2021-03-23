撒錢成效都很差 藍諷陳吉仲是「三差主委」

繼日前批評農委會主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒主委」，國民黨文傳會副主委黃子哲今再表示，數字會說話，陳吉仲擔任主委時，預算產值的效益奇差無比，就連撒錢的成效都很差，堪稱史上最無能的農委會主委。他也諷，陳吉仲不滿「三撒主委」這個封號，那就再送個「三差主委」給他—能力差、績效差、人格差。

黃子哲指出，2013年還是學者的陳吉仲曾批評馬政府 2012年農業預算為1173億元，產值為4千7百多億元，等於投入1元經費，僅創造不到5元的產值。但根據農委會最新統計顯示，2016年民進黨執政後至2019年間，我國農業生產總值分別為5202億、5451億、5260億、5150億，而同年我農業預算分別為1217億、1191億、1278億、1296億。

黃子哲說，換言之，政府每花1元的所創造的農業產值各為4.27元、4.57元、4.11元、3.97元。就算2016至2018年，陳吉仲「僅為」副主委，但2019年他被扶正擔任農委會主委的第一年，農委會預算創新高，農業生產總值反而倒退。按照陳吉仲的最愛拿來說嘴的產值/預算比，更跌破4元以下，是近十年新低。這還不包括前瞻預算的挹注，以及台農發等額外的經費。若也計入，恐怕創下史上效益最差的紀錄。

至於鳳梨，黃子哲說，2016年產值有121億元，2017年攀升至130億元，到往後2年急遽下滑，分別為2018年的91億元，以及2019年的88億元，也就是4年後少了33億元。換言之，陳吉仲當主委時的鳳梨產值不升反降，如此鳳梨農的收入是要如何增加？不久前大陸對我鳳梨禁令的事件發生，外界才知道，原來絕大多數的鳳梨以及外銷的農產品一直放在對岸的籃子裡、賣到澳洲的鳳梨其實只有56公斤的鳳梨乾、台農發及新南向根本很失敗。

他質疑。陳吉仲對農產品「內宣」所下的功夫，真的比「外賣」大很多，許多承諾與數字，其實一切攏是假。包括萊豬，陳吉仲也從過去「打死都要擋」，如今變成「打死都不擋」。其實打臉陳吉仲的不是別人，往往都是陳吉仲自己。「被打臉後還能往自己臉上貼金是偉人的，也不是別人，正是不要臉的陳吉仲。」