聽新聞
test
0:00 / 0:00

撒錢成效都很差 藍諷陳吉仲是「三差主委」

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導

繼日前批評農委會主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒主委」，國民黨文傳會副主委黃子哲今再表示，數字會說話，陳吉仲擔任主委時，預算產值的效益奇差無比，就連撒錢的成效都很差，堪稱史上最無能的農委會主委。他也諷，陳吉仲不滿「三撒主委」這個封號，那就再送個「三差主委」給他—能力差、績效差、人格差。

黃子哲指出，2013年還是學者的陳吉仲曾批評馬政府 2012年農業預算為1173億元，產值為4千7百多億元，等於投入1元經費，僅創造不到5元的產值。但根據農委會最新統計顯示，2016年民進黨執政後至2019年間，我國農業生產總值分別為5202億、5451億、5260億、5150億，而同年我農業預算分別為1217億、1191億、1278億、1296億。

黃子哲說，換言之，政府每花1元的所創造的農業產值各為4.27元、4.57元、4.11元、3.97元。就算2016至2018年，陳吉仲「僅為」副主委，但2019年他被扶正擔任農委會主委的第一年，農委會預算創新高，農業生產總值反而倒退。按照陳吉仲的最愛拿來說嘴的產值/預算比，更跌破4元以下，是近十年新低。這還不包括前瞻預算的挹注，以及台農發等額外的經費。若也計入，恐怕創下史上效益最差的紀錄。

至於鳳梨，黃子哲說，2016年產值有121億元，2017年攀升至130億元，到往後2年急遽下滑，分別為2018年的91億元，以及2019年的88億元，也就是4年後少了33億元。換言之，陳吉仲當主委時的鳳梨產值不升反降，如此鳳梨農的收入是要如何增加？不久前大陸對我鳳梨禁令的事件發生，外界才知道，原來絕大多數的鳳梨以及外銷的農產品一直放在對岸的籃子裡、賣到澳洲的鳳梨其實只有56公斤的鳳梨乾、台農發及新南向根本很失敗。

他質疑。陳吉仲對農產品「內宣」所下的功夫，真的比「外賣」大很多，許多承諾與數字，其實一切攏是假。包括萊豬，陳吉仲也從過去「打死都要擋」，如今變成「打死都不擋」。其實打臉陳吉仲的不是別人，往往都是陳吉仲自己。「被打臉後還能往自己臉上貼金是偉人的，也不是別人，正是不要臉的陳吉仲。」

陳吉仲 鳳梨 農委會

延伸閱讀

農藥實名制 陳吉仲：建檔後報名字就可買

都祈雨了怎麼還下不來？立委：部長你有沐浴淨身嗎？

聯合報社論／內外銷只剩撒幣一招，陳吉仲最該被去化

陳吉仲嗆新瓶舊酒「假惠台真利中」

相關新聞

撒錢成效都很差 藍諷陳吉仲是「三差主委」

繼日前批評農委會主委陳吉仲是撒錢、撒謊、撒野的「三撒主委」，國民黨文傳會副主委黃子哲今再表示，數字會說話，陳吉仲擔任主委...

拍影片傾聽基層 韓國瑜：感謝每次的觀賞、留言

高雄市前市長韓國瑜拍攝的「韓先生來敲門」已播出5集，韓國瑜今說，每次的觀賞、每則留言，都是支持他持續的力量。他身上沒有任...

邱太三的「建設性模糊」 能端出什麼實質措施？

陸委會主委邱太三就職後身段柔軟，對大陸的反應，不再厲言以對。他呼籲兩岸疫後「解封」，進而「春暖花開」，讓朝野多所期待，但到底什麼是「建設性的模糊」，邱太三始終沒能說明白講清楚。民進黨能端出怎樣的模糊來取代「九二共識」，外界高度關注卻也高度質疑。

林洋港未被蔣經國選為接班人的關鍵 趙守博出書揭露

前總統府資政趙守博為其年滿八十，出了一本名為《典範與激勵－－趙守博八十感恩親師尊長錄》的新書，並在昨天（3月21日）在台北市張榮發基金會國際會議廳舉行新書發表會。

朱立倫邁向主席路尋求「整合」非「結盟」 套用蔡英文參選模式可行嗎？

雖然尚未宣布參選國民黨主席，前新北市長朱立倫仍動作頻頻，近來先後傳出「朱連結盟」、「朱韓合作」消息。不過在諸多國民黨可能的主席參選人中，朱立倫的網路聲量卻是墊底，甚至比連勝文還低。對於這些情況，朱團隊成員表示，現階段朱立倫是以尋求黨內整合為第一優先，「整合不等於結盟」；近朱人士也表示，2014年蔡英文參選黨主席也是最後時刻才宣布，所以「早宣布晚宣布其實不是重點」。

【今日精摘】我2架F-5E擦撞墜機軍方全力搜救／AZ疫苗開打我建回報系統

今天下午3點18分，2架F5單人座機疑似發生擦撞墜機，兩名飛行員跳傘，目前生死未卜。國搜中心通報，2架F-5E戰鬥機於屏東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，研判機上各1人均已跳傘。兩位飛官潘穎遵上尉、羅尚樺上尉待援。軍方已發動陸海空搜救中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。