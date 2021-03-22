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拍影片傾聽基層 韓國瑜：感謝每次的觀賞、留言

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜拍攝的「韓先生來敲門」已播出了5集，他感謝每次的觀賞和留言。圖／取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜拍攝的「韓先生來敲門」已播出了5集，他感謝每次的觀賞和留言。圖／取自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜拍攝的「韓先生來敲門」已播出5集，韓國瑜今說，每次的觀賞、每則留言，都是支持他持續的力量。他身上沒有任何頭銜，但依然愛護台灣這塊土地，關心基層的聲音。

韓國瑜今在臉書以「台灣人民才是主角」為題發文表示，「韓先生來敲門」播出5集，「謝謝你們的溫暖，你們每一次的觀賞、每一次留言的微光，都是支持我持續的力量。」

韓國瑜說，他相信大家明白，每次敲開大門的時候，他都希望能用正向力量，讓大家看到更多來自台灣每個角落、每道溫暖良善的身影。

「我只是敲開大門的拜訪者」，他期盼透過這些影片，讓更多人知道，台灣人民仍保有正向正道的信念，保有美好的價值觀和品德。

韓說，他願意盡自己微小的力量，持續敲開每一扇大門，也真心希望所有好朋友們，一起保持更多信心、一起散發更多溫暖，發自內心去關懷身邊的每個人。

韓國瑜 台灣人 高雄市

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