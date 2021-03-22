林洋港未被蔣經國選為接班人的關鍵 趙守博出書揭露

前總統府資政趙守博為其年滿八十，出了一本名為《典範與激勵－－趙守博八十感恩親師尊長錄》的新書，並在昨天（3月21日）在台北市張榮發基金會國際會議廳舉行新書發表會。

趙守博在此一新書中表達他今年以屆滿八十歲之年齡，對其雙親，和從小學、中學、大學以至留學期間的所有老師，以及其從政生涯中的所有長官的感激之情。在本書趙守博以直接追隨、接觸的體驗和近距離的觀察，談論蔣經國、李登輝、謝東閔、連戰、李煥、林洋港、郝柏村、邱創煥、蔣彥士、宋時選和謝又華，並詳述與他們的互動關係；他也在本書分析蔣經國捨林洋港而選李登輝當接班人的關鍵因素，也透露李登輝與林洋港、連戰和李煥之間 的微妙關係和其演變；內容豐富詳實而客觀，是所有關心和研究台灣現代政治情勢演變與重要政治領袖的人所必讀。另本書所敘述的人物他們的精神與表現，也足為青年學習的典範並可鼓舞青年奮發向上。

蔣經國等人對國家的貢獻

趙守博表示，他在書中特別推崇蔣經國推行十大建設使台灣的經濟脫 胎換骨，厲行政治革新改變了政治風氣，以及落實政治本土化強化了人民的向 心與團結，他希望所有負國家主要領導責任之人都應學習蔣經國那種體認「時 代在變、環境在變、潮流也在變」而不斷改革創新的領導風格，及「永遠和人 民在一起」的施政理念和作為。趙守博也指出李登輝的促進台灣的全面民主化；謝東閔的推動「小康計劃」消滅貧窮及倡導「客廳即工場」和「公墓公園 化」，改善了農村經濟並使「家庭工廠」及莊嚴美觀的納骨塔到處可見；連戰的 推動全民健保等促進國家國際化、現代化的施政及重視人才的作為；李煥的認 真為國家拔擢人才及落實用人本土化；林洋港的清廉自持、能爭敢爭和盡一切 捍衛中華民國的表現，暨非常有草根性的領導風格強化了民眾對政府的向心； 邱創煥的苦學成功、首創「精緻農業」及推動社會福利立法和強化公務員權 益；郝柏村的維護治安及在兩岸堅持中華民國立場和退而不休積極參與各種活 動並筆耕創作不斷，為老人應如何有意義過晚年生活樹立了典範；蔣彥士之熱 心提拔青年；和宋時選之推廣平凡、平實和平淡及服務奉獻的「救國團精神」； 暨謝又華之開拓台灣童軍運動造福青少年等；都是對國家社會的重大貢獻，也 是值得大家學習的典範與榜樣。

林洋港未能被選為接班人的關鍵因素

在談到林洋港時，趙守博指出，林洋港在省主席任內，犯了一個當年兩蔣 時代的大忌，就是身為台灣籍的政治人物而太有主見，使人不放心，而且民間聲 望太高。那個年代，國民黨中央要的台灣人是既有能力會做事而又聽話能與中央 配合的人。林洋港於省主席任內對行政院長孫運璿先生一心要做的德基水庫上游 集水區果樹的砍伐，以及台北二重疏洪道的闢建，都持保留的意見，並未積極去 推動。同時在若干廳處長的任用上太堅持己見，更重要的是，他未和中央事先溝 通就在省議會公開承諾讓當時還是縣轄市的嘉義市和新竹市分別從嘉義縣和新竹 縣分出而升格為省轄市，引發了蔣經國和孫運璿極大的不快。這些應該是林洋港 最終沒能被選為蔣經國接班人的最關鍵的因素。

趙守博就蔣經國在日記中對林洋港的一些不是很正面的評論，情義相挺地為林洋港辯護

趙守博也就蔣經國在日記中對林洋港的一些不是很正面的評論，情義相挺 地為林洋港辯護。例如，最近公布的蔣經國日記中，蔣經國曾說林洋港「品德不 夠正直」，但蔣經國並未舉出任何具體事件或例證。趙守博因而認為不知意何所 指實令人困惑。因為眾所周知，林洋港的品行操守一向受人肯定敬佩，他從未鬧 過誹聞，對他的只有小學畢業的夫人，敬愛有加始終如一；而他不貪不取，雖位 居要津多年卻未能在台北購置房產。再說如果他的品德操守有問題，蔣經國怎會 一直用他最後並讓他當上了主管社會正義與司法公平的司法院院長呢？趙守博猜 想蔣經國的所謂品德不夠正直，可能指他的「不聽話」、「太有意見」；而「太有意見」方面，應也包括他於接省主席之後，在國民黨中央關於縣市長和省議員的 提名作業上，往往勇於表示看法並常常和相關地方黨部的意見相左且又很堅持己 見的表現在內。

今天的新書發表會應邀出席者近 200 人，很多政商名流都參加。趙守博特別 邀請謝東閔之子謝孟雄、郝柏村之子郝龍斌、連戰之子連勝文、李煥之女李慶 珠、邱創煥之女邱佩琳及謝又華之女謝文舒等人參加發表會，其中謝孟雄、郝 龍斌及邱佩琳並致辭感謝趙守博於書中對他們父親的美言，也推崇趙守博的孝 心和尊師重道及對長官的有情有義。趙守博國小五、六年級的級任老師，當年 指派他考台中一中影響他一生的老師 92 歲的黃慶明先生，也受邀與會，趙守博 特別加以介紹並當眾一再感謝黃老師的教誨，場面感人。馬英九前總統、國民 黨吳伯雄前主席及江啟臣主席亦到場致賀並講話。會中並由前農委會主委 86 歲 的林享能及前交通部政次 83 歲的陳世圯等所組成的「玩風樂團」薩克斯風樂團 表演薩克斯風，演奏感恩的心、快樂的出帆人、青春嶺、掌聲響起等歌曲；另 前桃園縣長和前中華職棒會長吳志揚亦表演薩克斯風獨奏。整個新書發表會氣 氛溫馨而熱鬧。