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翁啟惠案逆轉 前監委仉桂美：置政府分權制衡於危險中

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前監察委員仉桂美。本報資料照片
前監察委員仉桂美。本報資料照片

中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，法院與公懲會也都認定他財產申報不實，去年監委換屆，翁啟惠陳情，結果大扭轉。監察院司法及獄政委員會本月10日通過針對翁啟惠的第三版調查報告，逆轉改認定翁啟惠無財產申報不實，亦無違反公職人員利益衝突迴避法，不但打臉、翻案過去彈劾，還創下「一案三查」紀錄。當初調查該案的前監委仉桂美今天表示，未有新事證之情況下，一案多查，不但挑戰了法院之既判力、公定力、確定力與拘束力；機關意志之延續性亦受到挑戰；更將置政府機關分權制衡原理於危險中。

仉桂美表示，翁啟惠之彈劾案，經第五屆監委審查會全票通過移公懲會（懲戒法院），判決成立。雖其刑事部分無罪，但公務員懲戒法規範之刑懲並行，各有軌道與其各自適用之條文，故刑事與懲戒各有其準據與效力。

仉桂美說，一案不兩查以維繫公權力之公定力，向來是監察院行諸有年的規定。即使發現新事證，監察法施行細則第31至35條亦有覆查機制之訂定，然本案係經彈劾通過，並不符合覆查規定。但卻仍另在彈劾案後續提兩次調查報告，漠視相關規定，一案三查。

仉桂美指出，翁案之關鍵，在於翁就其借名持有1460張浩鼎股票證詞反覆不一，翁與浩鼎公司董事長張念慈在被訴貪汙案件審理中，分別在調查局、士林地方法院偵審期間均明確供述翁借名持有浩鼎股票，此可見士林地院刑事確定判決。再者，翁在監察院調查其財產申報案件及訴願、公懲會審理時均自認是其借名持有浩鼎股票，直至107年4月3日就101年及102年財產申報不實案件訴願補充理由時才改口稱相關浩鼎股票早於101年即已贈與子女，其後於108年3月14日公懲會答辯書也改稱1460張是子女的。

仉桂美說，惟公懲會108年4月3日確定判決認定浩鼎股票為翁啟惠借名持有。翁啟惠再以監察院訴願審議委員會108年3月28日及109年2月27撤銷原處分之訴願決定書2次向公懲會提再審均被駁回，顯然訴願決定書縱經審酌，法官認為仍不足以動搖原判決之基礎。

仉桂美說，公懲會再審判決認定：「股票既係翁啟惠以鄭之名義持有，在移轉予其子女之前，難謂該股票已屬其子女所有，其此部分辯解，亦無足採」。國稅局亦認定翁名下3000張浩鼎股票係翁以借貸321萬美元方式間接贈與，而非以翁自有資金購買。再次證明1460張浩鼎股票非翁財產，也就是翁啟惠借名持有。

此外，仉桂美也表示，公懲會懲戒之理由，除翁違反財產申報法外，尚包括違反自家規範之「中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則」，本案其他創作人均依相關規定揭露，惟翁並未揭露可能發生利益衝突情事。何以可自訂規範要求他人揭露，而獨外於自己呢？綜上所言，未有新事證之情況下，一案多查，不但挑戰了法院之既判力、公定力、確定力與拘束力；機關意志之延續性亦受到挑戰；更將置政府機關分權制衡原理於危險中；尤其民主社會賴以續命之普世價值的誠信將置於何地呢？值得深思。

翁啟惠 財產申報 監察院

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