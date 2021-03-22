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事實認定不能表決 陳玉珍：難道可表決王定宇有無分租？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
立委陳玉珍（中）上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，今遭民進黨表決更正議事錄，藍綠一早吵成一團。 圖／取自陳玉珍臉書
立委陳玉珍（中）上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，今遭民進黨表決更正議事錄，藍綠一早吵成一團。 圖／取自陳玉珍臉書

立法院衛環委員會國民黨籍召委陳玉珍上周臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」，今遭民進黨表決更正議事錄，藍綠一早吵成一團。陳玉珍下午再發文抨擊，事實不能以表決方式認定，就像民進黨立委王定宇與其他女生分租，有或沒有，資料調出來就可以判斷，「難道可以用表決的方式，來決定王定宇到底有沒有跟人家怎樣，道理說得通嗎？」

陳玉珍說，太多鬼扯、似非而是的說法，她必須公開回應民進黨。上周五她輪值衛環委員會主席，處理成立疫苗調閱小組的臨時提案，並沒有所謂「重大瑕疵」。

陳玉珍說，首先，當天開會時議事人員現場發出書面資料、宣讀臨時提案，每個動作清清楚楚，請綠委自己回頭去看錄影畫面，如果開會時不專心，自顧自聊天，請自行負責，都當到立法委員了，什麼時候該專心，難道還要人教嗎？

其次，陳玉珍說，從宣讀到宣布點名表決，時間長短不是重點，臨時提案的本文原本就不長，議事人員確實已宣讀大旨完畢，當場行政機關也有表達反對意見。民進黨枉顧在野黨抗議，當場碾壓表決的情況，還算少嗎？第三、 點名表決時，她身為會議主席，也是逐一唱名，請在場委員表達贊成、反對或棄權，該有的程序一樣不少，蘇巧慧所謂「不讓大家有任何表述意見的空間」，根本枉顧事實、一派胡言。

陳玉珍重申，「衛環委員會表決通過成立疫苗調閱小組」這件事，是憲政機關立法院依照人民主權原則，實踐對行政機關的監督，法律程序正當完備，不容質疑。新冠疫苗的取得遠遠落後其他國家太多，對國人健康影響重大，坊間對其中有政治黑手介入的傳言沸沸揚揚，身為人民選票託付的立法委員，行使國會合法權力，調查疫苗採購有無弊端或不當情事，更是天經地義，絕不容許對手政黨任意抹黑。

她也說，「確認議事錄」是「事實確認」的程序，上周委員會有無表決通過，錄影帶調出來一翻兩瞪眼。它不是價值好壞的判斷，不能以表決方式認定，這是基本開會的「民權初步」，連國中生都知道，民進黨立委竟然要違背民主原則，以多數暴力碾壓，簡直難以置信。

陳玉珍說，奉勸民進黨不要輸不起，表決輸一次就「撂人」打群架，請綠委們尊重自己貴為立委的身份，立法院是民主的殿堂，是以理服人的辯論場，不是比誰拳頭大的擂台。

陳玉珍 民進黨 新冠疫苗

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